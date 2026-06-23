Svjedok opisao užas na Savskoj: 'Mislio sam da joj je polomilo kralježnicu'
U Zagrebu se u utorak dogodila teška nesreća u kojoj je ozlijeđena žena nakon što su na nju pale tramvajske žice. Nesreća se dogodila kod Tehničkog muzeja, a žena je zadobila teške tjelesne ozljede.
Do nesreće je došlo oko 10.30 sati na Savskoj cesti kod Koturaške. Glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba rekao je da je teretno vozilo oštetilo naponsku mrežu u oba smjera.
"Riječ je isključivo o nepažnji i krivnji vozača teretnog vozila", rekao je Zeba.
Zbog oštećenja mreže došlo je i do velikih problema u tramvajskom prometu u Zagrebu.
Svjedok nesreće Zoran opisao je trenutak u kojem je kabel pao na ženu koja je stajala na stajalištu.
"Taj kabel je zakačio gospođu koja je stajala na stajalištu. Srušio ju je. Zgulio je hlače, gaće s nje. Ja sam mislio da joj je polomio kičmu koliko je jak trzaj bio. Bacio ju je nekoliko metara", rekao je Zoran.