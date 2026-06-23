Velike promjene u državnim tvrtkama, doznajemo nova pravila: 'Varala baba đavla'

Hrvatske državne tvrtke, ali na tržišni način? Godinama su fotelje u upravama bile rezervirane za stranačke iskaznice i političke kompromise, no tome bi sada mogao doći kraj.

Vlada uvodi nova pravila za izbor čelnih kadrova u državnim tvrtkama. Jedan od kriterija je dobar ugled.

RTL Danas istražio je koliko se toga mijenja i koji su kriteriji.

Nova pravila

Andriju Mikulića, glavnog državnog inspektora koji je isti dan i uhićen, predsjednika Uprave Hrvatske pošte i Lutrije te još četiri člana uprava državnih tvrtki Vlada je razriješila prije pola godine.

Imenovani vršitelji dužnosti na gotovo svim funkcijama su i danas. Pa će posla s javnim natječajima po novim pravilima itekako biti. Za čelne funkcije gledat će se prethodno radno iskustvo, obrazovanje, poznavanje jednog stranog jezika, nepostojanje sukoba interesa. Uvode se i kvote za zastupljenost oba spola u odborima.

"Ono što je dodano su elementi za razrješenje, gdje su osobito važni razlozi za razrješenje neispunjavanje ciljeva koje je država, odnosno vlasnik stavila pred menedžere i direktore poduzeća", pojašnjava Matej Bule, državni tajnik u Ministarstvu financija.

Kriteriji će biti i nepostojanje sukoba interesa i dobar ugled. "Sva kadroviranja do sada koje smo gledali proteklih tjedana nisu uzimala u obzir kriterij dobrog ugleda ni neovisnosti. Govorim o Davidu Sopti protiv kojeg je potpredsjednik vlade predao prekršajnu prijavu i Nediljku Dujiću, gdje je njegov bivši šef, ministar, govorio o Hrvatskim šumama kao leglu kriminala", ocijenila je Ivana Marković (SDP).

"Neke okolnosti koje bi mogle dovesti u pitanje nečiji dobar ugled su u prvom redu pravomoćni akti nadzornih tijela, govorimo o HNB-u, HANFA-i, ili ne daj Bože pravomoćni akti, odluke, rješenja, presude tijela kaznenoga progona", kaže Bule.

'Varala baba đavla'

Nadzorni odbor na u kojem bi sjedilo 33 posto neovisnih članova birao bi članove uprave. I dalje će za mišljenje tražiti Vladu, ali odbor bi trebao donositi konačnu odluku.

"Nisu to uopće loša primanja. Ja se sama iznenadim ponekad kad to čujem. Međutim, ono što top menadžere ne zanima je sve ono što ide s tim u paketu, a to je okruženje u kojem se morate baviti raznoraznim drugim stvarima, a možda najmanje poslovanjem i rezultatima - nekakvim političkim lobiranjem i pritiscima", smatra Sanja Brkić, karijerna savjetnica za menadžere.

Ono što ipak uredbom nije isključeno je da kandidati imaju stranačku iskaznicu. "To sliči kao da lisici date mogućnost da najavi novi pravilnik za čuvanje kokošinjca. Rekli bismo mi u Dalmaciji - varala baba đavla", navodi Mostov Ante Kujundžić.

"Što se tiče ideja da bi se zabranilo članovima političkih stranaka da budu kandidati - mislim da bi tako nešto vrlo teško prošlo test ustavnosti", kaže Bule.

U fokusu reforme je 39 pravnih osoba od posebnog interesa za državu te još devet društava u većinskom vlasništvu države. Na papiru sve je jasno - ključna će biti provedba u praksi.