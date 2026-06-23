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Tramvajske žice pale na ženu u centru Zagreba, ozlijeđena je: Oglasila se policija i ZET

Tramvajske žice pale na ženu u centru Zagreba, ozlijeđena je: Oglasila se policija i ZET
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL, ilustracija

Zbog oštećenja tramvajskog voda u Savskoj cesti kod Koturaške u utorak prijepodne došlo je do kolapsa tramvajskog prijevoza u Zagrebu, izvijestili su ranije iz ZET-a

23.6.2026.
12:24
danas.hr
Sanjin Strukic/PIXSELL, ilustracija
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U prometnoj nesreći koja se dogodila u utorak prijepodne kod zagrebačkog Tehničkog muzeja ozlijeđena je žena, potvrdili su za net.hr iz PU zagrebačke.

"Oko 10.35 sati došlo do prometne nesreće kod Tehničkog muzeja. Vozilo je zakačilo tramvajske žice koje su potom pale na ženu. Ozlijeđena je, ne znamo težinu ozljeda", kazali su kratko iz policije.

Zbog oštećenja tramvajskog voda u Savskoj cesti kod Koturaške u utorak prijepodne došlo je do kolapsa tramvajskog prijevoza u Zagrebu, izvijestili su ranije iz ZET-a.

"Zbog teretnog vozila koje je oštetilo kontaktnu mrežu na Savskoj cesti kod Koturaške, u prekidu je tramvajski promet Savskom cestom, Vukovarskom, Vodnikovom, Tratinskom i Ozaljskom", stoji na stranicama ZET-a.

Izmjene u prometu

Iz ZET-a nadalje navode izmjene u tramvajskom prometu.

"Tramvaji linija 5 i 17 iz Prečkog voze skraćeno na relaciji Prečko - Savski most, dok je dio tramvaja iz smjera Maksimira i Trga žrtava preusmjeren na Zapadni kolodvor

Linija 3 prometuje izmijenjenom trasom: Savski most - Novi Zagreb - Držićeva - Kvaternikov trg.

Linije 4 i 12 preusmjerene su na Zapadni kolodvor.

Linija 14 preusmjerena je na Črnomerec.

Putnike na relacijama Savski most - Vukovarska - Držićeva i Ljubljanica - Golikova - Zagrebačka - Črnomerec prevoze izvanredni autobusi."

ZetZastoj TramvajaZagreb
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