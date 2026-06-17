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NAVIJAČKA EUFORIJA /

ZET nam je otkrio plan nakon utakmice s Englezima: Evo koliko će noćnih linija voziti

ZET nam je otkrio plan nakon utakmice s Englezima: Evo koliko će noćnih linija voziti
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Foto: Marko Juric/PIXSELL/Ilustracija

Utakmica bi trebala završiti nekoliko minuta nakon ponoći tako da će zasigurno i potražnja za taxi vozilima u tom trenutku biti velika

17.6.2026.
11:13
J.S.
Marko Juric/PIXSELL/Ilustracija
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Sitno se odbrojava do večerašnje utakmice Vatrenih s dobro nam poznatim Englezima. 

Bruse se najsitniji detalji, kupuje možda baš ovogodišnji dres Hrvatske na SP-u, zovu kafići i pokušava se doći do rezervacije stola u kvartovskom bircu. 

Iako su Vatreni tisućama kilometara daleko, podrška neće izostati ni 'doma' jer se diljem zemlje organiziraju masovna gledanja i navijačke zone. U Zagrebu će ih biti nekoliko, od Cvjetnog Trga preko Tvornice kulture do Trga bana Jelačića gdje će nastupiti i Slavonia band.

Hoće li biti dovoljno tramvaja u noći?

No, mnogi čitatelji našeg portala, a koji žive u glavnom gradu i planiraju utakmicu pratiti izvan svojih domova, poslali su nam upit kako će i znamo li hoće li ZET-ovi tramvaji i autobusi "podebljati" vozni red. Naime, mnogi će se navijači tek nakon ponoći vraćati kućama pa se očekuju i velike gužve. 

Obratili smo se ZET-u i dobili odgovor:

"Nakon završetka utakmice, odnosno u razdoblju između ponoći i 01.00 sat, kad se očekuje najviše putnika u zoni gradskog središta, preko Trga bana Josipa Jelačića prolazi 26 vozila noćnih linija", kaže nam glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba te dodaje: 

"Nadležna služba ZET-a pratit će potražnju, koordinirati promet te sukladno potrebi i mogućnostima uključivati dodatne kapacitete."

Utakmica bi trebala završiti nekoliko minuta nakon ponoći tako da će zasigurno i potražnja za taxi vozilima u tom trenutku biti velika, ali kad se navija za Vatrene onda nije problem i malo duže čekanje.

Sve o ovogodišnjem SP-u i Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji možete pratiti na Net.hr-u. 

ZetVozni RedSp 2026Svjetsko Prvenstvo 2026.VatreniTramvajiAutobusiAutobusi Zet-aDomagoj Zeba
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