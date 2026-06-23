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NAVIJAČKA NOĆ /

Hrvatska večeras ne spava, navijači složni: 'Ako ne pobijedimo, nismo ni zaslužili SP'

Hrvatska večeras ne spava, navijači složni: 'Ako ne pobijedimo, nismo ni zaslužili SP'
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Osim u navijačkim zonama, utakmice će se gledati i u ugostiteljskim objektima koji uglavnom imaju produljeno radno vrijeme

23.6.2026.
16:51
RTL Danas
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Noćas će sve biti u kvadratićima u Torontu, ali i na hrvatskim ulicama i trgovima. Osim u navijačkim zonama, utakmice će se gledati i u ugostiteljskim objektima koji uglavnom imaju produljeno radno vrijeme, dok će zagrepčane zabavljati i Zaprešić Boysi.

Uoči utakmice Vatrenih, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević očekuje pobjedu i prva tri boda.

"Koliki će biti rezultat je manje bitan, glavno je da pobijedimo. I da osvojimo ta prva tri boda. Vjerujem da će sve stvari koje i nisu bile idealne, sada sjesti na svoje mjesto", rekao je Tomašević.

Osvrnuo se i na ono o čemu je govorio izbornik Zlatko Dalić, ali i otkrio da još nije odlučio gdje će gledati utakmicu.

"O tome je i jučer na konferenciji za medije govorio izbornik Dalić. A ja osobno ne znam, vidjet ću, s obzirom da je u 1 ujutro, možda na kraju gledam i doma", dodao je Tomašević.

I u Splitu će se utakmica pratiti organizirano. Tomislav Šuta najavio je fan zonu na Zvončacu i produljeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata.

"Grad Split ima fan zonu na Zvončacu. Radno vrijeme za sve ugostiteljske objekte, za ovu utakmicu je do 4 iza ponoći", zaključio je Šuta.

Koji rezultat i kakvu igru noćaš očekujete od Vatrenih?

U našoj stalnoj rubrici pitali smo vas: 'Koji rezultat i kakvu igru noćas očekujete od Vatrenih?' Evo nekoliko vaših odgovora.

Miriam Ponjiger kratko je poručila: "Očekujem dobru utakmicu i jedva čekam!"

"Ako ne pobijedimo Panamu, nismo ni zaslužili doći na Svjetsko prvenstvo", rekao je Damir Tomašević.

Za Antu Dzaju večeras je "biti ili ne biti": "Nema se što čekati, Vatreni moraju dati sve od sebe i Panama će past. Sretno Vatreni!"

Ivan Sečen zaključuje: "Nadam se da ćemo bod izvući, repka je oslabljena zbog nespremnih igrača i nepozivanjem mladih spremnih igrača."

Hvala na komentarima, a ostale pročitajte na Facebook stranici portala Net.hr.

Tema DanaNogometSp 2026Tomislav TomaševićTomislav ŠutaToronto
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