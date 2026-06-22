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DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE /

Položeno je cvijeće na spomenik Prvom partizanskom odredu: Evo tko je došao u Brezovicu

Položeno je cvijeće na spomenik Prvom partizanskom odredu: Evo tko je došao u Brezovicu
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Foto: Igor Soban/PIXSELL, ILUSTRACIJA

Osnivanje Prvog sisačkog partizanskog odreda smatra se početkom organiziranog oružanog otpora protiv fašističkih i nacističkih snaga na području Hrvatske tijekom Drugoga svjetskog rata

22.6.2026.
10:40
Hina
Igor Soban/PIXSELL, ILUSTRACIJA
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Središnja državna svečanost u povodu Dana antifašističke borbe i 85. obljetnice osnivanja Prvog sisačkog partizanskog odreda održava se u ponedjeljak u Spomen-parku Brezovica kod Siska, bila je to i prva antifašistička borbena jedinica u tadašnjoj okupiranoj Europi.

Obilježavanje je počelo tradicionalnim polaganjem cvijeća na spomenik Prvom partizanskom odredu.

Položili su ga predsjednik Republike Zoran Milanović, izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Vesna Bedeković, izaslanik predsjednika Vlade ministar Alen Ružić, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, gradonačelnik Siska Domagoj Orlić, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH Franjo Habulin te predstavnici udruga i građani.

Prvi sisački partizanski odred

Osnivanje Prvog sisačkog partizanskog odreda smatra se početkom organiziranog oružanog otpora protiv fašističkih i nacističkih snaga na području Hrvatske tijekom Drugoga svjetskog rata. Odred je osnovan istoga dana kada je nacistička Njemačka napala Sovjetski Savez.

Zapovjednici odreda od 77 boraca bili su Vlado Janić-Capo i Marijan Cvetković.  Hrvatski antifašistički pokret tijekom Drugoga svjetskog rata bio je jedan od najbrojnijih pokreta otpora u okupiranoj Europi.

Dan Antifašističke BorbeBrezovicaPrvi Partizanski OdredZoran MilanovićSisakPartizaniTomislav Tomašević
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