Poznato do kada će večeras raditi kafići u Zagrebu

Večeras se u Torontu igra važna utakmica za Hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

Vatreni igraju protiv Paname i to s utorka na srijedu u jedan sat iza ponoći po hrvatskom vremenu.

Iz Grada Zagreba potvrdili su ono što je i ranije najavljeno, da će ugostiteljski objekti moći raditi do 3 sata iza ponoći.

Podsjetimo kafićima i restoranima službeno je dozvoljeno produljiti radno vrijeme na dane kad na Svjetskom prvenstvu u nogometu utakmice igra Hrvatska. Produljenje radnog vremena vrijedi 17., 24. i 27. lipnja (barem zasad).

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