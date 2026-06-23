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SRETNO, VATRENI! /

Poznato do kada će večeras raditi kafići u Zagrebu

Poznato do kada će večeras raditi kafići u Zagrebu
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Vatreni igraju protiv Paname i to s utorka na srijedu u jedan sat iza ponoći po hrvatskom vremenu

23.6.2026.
8:59
danas.hr
Lucija Ocko/PIXSELL
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Večeras se u Torontu igra važna utakmica za Hrvatsku nogometnu reprezentaciju. 

Vatreni igraju protiv Paname i to s utorka na srijedu u jedan sat iza ponoći po hrvatskom vremenu. 

Iz Grada Zagreba potvrdili su ono što je i ranije najavljeno, da će ugostiteljski objekti moći raditi do 3 sata iza ponoći. 

Podsjetimo kafićima i restoranima službeno je dozvoljeno produljiti radno vrijeme na dane kad na Svjetskom prvenstvu u nogometu utakmice igra Hrvatska. Produljenje radnog vremena vrijedi 17., 24. i 27. lipnja (barem zasad).

Na portalu Net.hr pratite sve najnovije informacije o Svjetskom prvenstvu i Vatrenima.

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