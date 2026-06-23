Obitelj Marić ruši predrasude o roditeljstvu: 'Sa šestero djece nam je lakše nego s jednim'

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IZAZOVA NE FALI /

Šestero djece, tri brata i tri sestre. Dok mnogi mladi roditeljstvo odgađaju zbog nesigurnosti i visokih troškova života, obitelj Marić pokazuje kako iza svakodnevnih izazova dolazi i puno radosti.

Na pitanje je li im lakše s jednim ili šest, mama Marija kaže sa šestero. 'Znate što, čovjek se s godinama opusti i nekako se prilagodi toj novoj situaciji. Izazovno je, ali je i lijepo', kaže Marija Marić.

'Roditeljstvo je plus' poruka je nove kampanje Zaklade 'Hrvatska za djecu', koja želi ohrabriti mlade i pokazati da, uz izazove, roditeljstvo donosi i mnogo lijepih trenutaka.

'Želimo demistificirati neke strahove i poslati poruku da su i oni koji su se ostvarili kao roditelji imali svoje strahove. Roditeljstvo jest izazov, ali i jedna predivna avantura u koju se svakako isplati upustiti', Renata Gubić, upraviteljica Zaklade Hrvatska za djecu.

Mjere potpore obiteljima

U posljednjem desetljeću država je pojačala mjere potpore obiteljima. Prosječna roditeljska naknada tako je porasla s 305 na više od 870 eura, dok je broj djece u vrtićima veći za gotovo 30 tisuća.

Među novijim mjerama je i dodatni mirovinski staž za roditelje. Iz Ministarstva poručuju da je cilj olakšati usklađivanje obiteljskog i poslovnog života te dodatno potaknuti roditeljstvo.

Više pogledajte u prilogu reporterke Mije Franceković.