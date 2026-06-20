Od pelena do 26.000 eura: Hrvatski gradovi i općine nude potpore obiteljima

Hrvatski gradovi i općine uz jednokratne naknade za novorođenčad provode sve širi raspon demografskih mjera, od stipendija, sufinanciranja vrtića i prijevoza do prigodnih poklona poput bicikala ili zlatnog nakita.

Podaci Ministarstva demografije i useljeništva, koji su ove godine prvi put obuhvatili pregled demografskih mjera svih 576 općina, gradova i županija, pokazuju da oni sve više ulažu u različite oblike potpore djeci i obiteljima.

Besplatni vrtići u 56 gradova i općina

Jedna od najvažnijih mjera su dječji vrtići koji su u 56 gradova i općina za prvo dijete potpuno besplatni. Među njima su Velika Gorica, Pula, Sisak, Slavonski Brod, Sinj, Jastrebarsko, Biograd na Moru i Mali Lošinj, kao i niz manjih općina poput Baške, Brela, Vira i Pisarovine.

S druge strane, roditelji za vrtić najviše izdvajaju u Sibinju i Klakaru, općinama u Brodsko-posavskoj županiji, i to 226 eura, odnosno 220 eura mjesečno. Slijede općine Jesenje u Krapinsko-zagorskoj županiji sa 196 eura, Breznički Hum u Varaždinskoj sa 192 eura te Radoboj, također u Krapinsko zagorskoj županiji, sa 176 eura.

Među četiri najveća hrvatska grada najnižu cijenu vrtića za prvo dijete imaju roditelji u Zagrebu, gdje ona iznosi 19 eura mjesečno. U Rijeci roditelji mjesečno plaćaju 70 eura, u Splitu 79 eura, a u Osijeku 84 eura.

Podaci Ministarstva pokazuju da je problem nedostatka kapaciteta izraženiji u jaslicama nego u vrtićima. Djecu jasličke dobi na listama čekanja prijavila su 232 grada i općine, dok je nedostatak mjesta u vrtićima evidentiran u 185 jedinica lokalne samouprave.

Kao najveću prepreku za smještaj sve djece u vrtiće i jaslice, gradovi i općine navode razloge poput nedostatka odgojitelja i stručnih suradnika te nedostatak prostornih kapaciteta.

Zagreb prednjači po studentskim stipendijama

I kod stipendija postoje velike razlike među lokalnim jedinicama. Najvišu studentsku stipendiju, 520 eura mjesečno, isplaćuje Zagreb, a slijede ga Umag s 500 te Rijeka i Bjelovarsko-bilogorska županija s po 400 eura.

Neki oblik potpore studentima daju 522 od ukupno 576 jedinica lokalne i regionalne samouprave, dok ih samo 53 ne pruža takvu pomoć. Kod učenika je situacija znatno skromnija – stipendije ili jednokratne pomoći dodjeljuje 305 jedinica, dok ih 270 ne daje nikakvu financijsku potporu.

Kada je riječ o učeničkim stipendijama, prednjači Prelog s 400 eura mjesečno, ispred Zagreba s 380 te Makarske i Rijeke s po 300 eura.

Potpore za brak i medicinski potpomognutu oplodnju

Pojedine općine i gradovi demografske mjere proširili su i na potpore za sklapanje braka. Najizdašniju potporu mladencima, prema podacima iz pregleda, isplaćuje općina Janjina na poluotoku Pelješcu, gdje mladenci mogu dobiti 1.000 eura.

U Starim Mikanovcima u Vukovarsko-srijemskoj županiji potpora za sklapanje braka iznosi 500 eura, u Pirovcu u Šibensko-kninskoj županiji 450 eura, a u Novigradu Podravskom u Koprivničko-križevačkoj županiji 200 eura.

Uz njih, i niz drugih općina i gradova također isplaćuje jednokratne potpore povodom vjenčanja.

Jedna od mjera koje lokalne jedinice prakticiraju je i sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje. Tu mjeru provode Osijek, Rijeka, Opatija, Makarska, Pula, Bakar i Supetar, kao i niz drugih gradova i općina. Među županijama tu mjeru sufinanciraju Brodsko-posavska, Koprivničko-križevačka i Virovitičko-podravska županija.

Iznosi se kreću između 1.000 i 2.000 eura po postupku.

Od bonova za pelene do bicikala i zlatnog nakita

Pregled pokazuje da općine i gradovi primjenjuju različite oblike potpore obiteljima s djecom. Neki roditeljima dodjeljuju bonove za pelene i dječju hranu, drugi osiguravaju opremu za novorođenčad, dok pojedine jedinice lokalne samouprave financiraju i cijepljenje djece protiv rotavirusa.

Općina Nijemci u Vukovarsko-srijemskoj županiji prvašićima daruje bicikl za početak školovanja. Vela Luka na otoku Korčuli svim osnovnoškolcima na početku školske godine daje poklon-bon, a učenicima prvih razreda srednje škole i poseban vaučer.

Na popisu se mogu naći i prigodni darovi poput plišanaca i zlatnog nakita kojim roditelje novorođenčadi darivaju općine zagorske općine Lobor, Mače i Mihovljan.

Najveće naknade za novorođenčad isplaćuju manje općine

Najveće jednokratne potpore za novorođenčad i dalje isplaćuju manje općine. Tako Sali za prvo dijete daje 7.963 eura, Ražanac 7.000 eura, a Povljana i Kolan na Pagu po 3.000 eura. Kod drugog djeteta ponovno prednjače Sali i Ražanac, dok za treće dijete rekorderi postaju Imotski i Novska s po 10.000 eura.

Za četvrto dijete najviše daje Vela Luka, 13.300 eura, a za peto i svako sljedeće dijete apsolutni rekorder je Vir s čak 26.000 eura. S druge strane, 14 jedinica lokalne i područne samouprave uopće ne isplaćuje jednokratne potpore za rođenje djeteta.