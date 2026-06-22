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20.GODINA OD PRVOG /

Ni grmljavinsko nevrijeme ni blato nije spriječilo otvaranje INmusica: 'Volim ovaj vibe'

Izgleda da zagrebački INmusic ipak ne može proći bez svojega zaštitnog znaka – blata. Nakon grmljavinskog nevremena, na zagrebačkom su Jarunu ponovno u prvom planu kabanice. Vrijeme se poslijepodne smirilo, ali blato je ostalo. A upravo bi u ovim trenucima trebao krenuti koncert jednog od najvećih glazbenika koji su ikad nastupali na INmusicu – koncert Jacka Whitea.

Ranije večeras nastupili su Manic Street Preachers, a sutra na pozornicu stižu Gorillaz i The Flaming Lips. Deseci tisuća ljudi ovih se dana očekuju na festivalu koji je počeo prije točno 20 godina. Više pogledajte u videu

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22.6.2026.
22:43
RTL Direkt
InmusicFestivalJarunZagreb
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