Kako je prekršaj koji se se sudi iznimno rijetko preokrenuo utakmicu: 'To nismo nikada vidjeli'

'Znate li kad se zadnji put na svjetskom prvenstvu u nogometu dogodilo da je zbog prekršaja golmana, koji je prerano izašao s crte, ponovljen penal? Prije mog rođenja, prije 44 godine, 1982. na utakmici Španjolske protiv Jugoslavije', navodi Mojmira Pastorčić u uvodu Direktovog priloga.

Tada se jugoslavenski golman Dragan Pantelić (koji je umro prije 5 godina) prerano pomaknuo s gol crte. To je jedini javno dostupni podatak o takvom slučaju.

"U posljednjih 12 svjetskih prvenstava penal je zbog prekršaja ali igrača koji su prerano utrčali na teren, ponovljen ukupno pet puta, uključujući onaj jugoslavenski i onaj jučer. A zanimljivo, jedan od tih pet puta ponavljao je Davor Šuker. Sjećate se ono kada je 1998. mjerio puls. I tako je statistika na strani ljutih navijača, koji misle da je ponavljanje penala odredilo tijek utakmice Engleska - Hrvatska. Ali danas imamo VAR, danas imamo loptu u kojoj je čip, danas je sve drukčije", zaključuje Mojmira u najavi priloga Petra Panjkote.

Krenulo je furiozno, a onda je stigla 9. minuta

Krenulo je furiozno, izgarali su na terenu, pritiskali Engleze već u obrani, sve do ključnog trenutka u devetoj minuti. Nakon Modrićeva faula, sudac svira penal, Harry Kane uzima zalet, puca, Dominik Livaković brani, navijači luduju.

I onda, sudac svira da se penal ponovi, Kane opet puca u istu stranu, Livaković ide u drugu, Engleska vodi. Tumačenje događaja tražili smo prvo od trenera golmana. "Golman mora u trenutku udarca lopte sa barem jednim stopalom biti na gol liniji. I to se jučer nije, nažalost, dogodilo. Livaković je dva centimetra ili koliko već bio izvan linije sa svojom desnom nogom, a otišao je u desnu stranu", objašnjava Filip Pavelić, trener vratara u NK "Zagreb 041".

Da je Livaković bio par centimetara izvan linije francuski sudac Turpin je teško mogao sam vidjeti. I nije, kako za Direkt objašnjava sudac s bogatim međunarodnim iskustvom, javili su mu iz VAR sobe.

'Iskreno, to nismo nikad vidjeli'

"Iskreno, to nismo nikad vidjeli, osim mislim možda statistički da se jednom dogodilo na Svjetskim prvenstvima. Vrlo neuobičajena pojava, pogotovo zato što je to nešto činjenično na što najčešće VAR sada intervenira. Ja to nisam nikad vidio, nije mi se to nikad dogodilo na utakmicama koje sam sudio, ali evo, ako je to prema regulama i pravilima, moramo se samo s time složiti", kaže Ivica Modrić, bivši član sudačke komisije HNS-a i međunarodni sudac.

Jednako bi se tako valjda morali složiti i s time da je Harry Kane kod izvođenja penala zastao, i to - kako je i sam priznao - namjerno.

"On je golman koji voli rano krenuti i rano skočiti naprijed. Znao sam da postoji velika vjerojatnost da bi, ako budem zastajkivao, on mogao izaći s linije. Nisam bio 100% siguran da jest. Bio sam možda 80% siguran da jest", rekao je Kane nakon utakmice.

Igrač smije zastajkivati, a golman ne smije ništa

Dakle, imamo izvođača penala koji smije zastajkivati i golmana koji ne smije ni centimetar od gol linije.

"Prije svega zato što ljudi žele golove, izvođačima se dopušta to zastajkivanje dokle god se događa nastavak pokreta. Znači ne smije stati u potpunosti, ali dok god je nekakva kretnja, to se dopušta. S druge strane, golmanima se sve više otežava. Ok, uvijek se gledalo da moraju biti na liniji, ali to nije bilo toliko u fokusu", kaže Filip Pavelić.

Na prvenstvu '98. u Francuskoj, Davor Šuker je, recimo, dvaput pucao penal jer je igrač utrčao u kazneni prostor. A prije osam godina u Rusiji, u utakmici osmine finala Hrvatske i Danske gledali smo itekakve izlete s gol linije. "Pet jedanaesteraca tada nije realizirano, ali kako su stajali Schmeichel i Subašić - oni su s pet metara branili lopte! Znači, sve do relativno nedavno nije postojala ta tehnologija za vratara. I oni su značajno izlazili sa svoje gol linije", tumači sportski komentator Ivan Ivković.

'Za mene to nije korektno, ali takvu su pravila'

Dominik Livaković ili bilo koji drugi golman na ovom prvenstvu mogu biti sigurni da im se to neće više tolerirati. "Koliko je pošteno da zbog toga što je vratar izašao koji centimetar vani da se poništi pogodak. Dakle, za mene nije korektno, ali to su takva pravila i svi ih moraju poštivati, nažalost", zaključuje sudac Ivica Modrić.

S druge strane, kod gola Muse Ivan Perišić je za dlaku izbjegao ofsajd, pa se tu može tražiti balans. I općenito je, kaže Ivković, ovo bila jedna od boljih utakmica Hrvatske otkad je Zlatko Dalić izbornik, svakako najzabavnija. "Igralo se da se da gol, a ne da se spriječi protivnika da postigne gol. To je prva stvar. I po prvi put imam dojam da se to radilo protiv reprezentacije koja je nominalno jača od Hrvatske", naglašava Ivković.

Sa ponovljenom sinoćnjom igrom, Hrvatska bi i protiv Gane i Paname mogla i trebala opravdati ulogu favorita. A bez obzira na prijestup, kako sugeriraju i razni filmići s Tiktoka, Livaković je već pokazao da se od njega mogu očekivati čuda.