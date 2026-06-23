Hrvatska u crvenom: Zbog toplinskog vala dizali helikoptere, pazite koja će biti temperatura po noći!

Temperature u Hrvatskoj nastavljaju rasti, zbog čega je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) podigao razinu upozorenja na toplinski val za petak i subotu.

Za riječku, splitsku i dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje zbog vrlo velike opasnosti od toplinskog vala koji može ozbiljno ugroziti zdravlje.

Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 33 i 38 stupnjeva Celzija, a značajnijeg osvježenja neće biti ni tijekom noći. Noćne temperature očekuju se između 23 i 28 stupnjeva, zbog čega će mnogi teško pronaći predah od vrućine.

Među najtoplijim gradovima u Hrvatskoj i danas je bio Senj, gdje je izmjereno 38 stupnjeva Celzija. U Splitu je izmjereno 36 stupnjeva, u Makarskoj, Zadru i Šibeniku 35, dok su Dubrovnik i Knin zabilježili 34 stupnja.

Foto: RTL Danas

Liječnici bilježe sve više intervencija

Dok temperature rastu, građani na Jadranu osvježenje traže na plažama, osobito onima okruženima zelenilom i prirodnim hladom. Mnogima su upravo plaže postale mjesto na kojem provode veći dio dana.

"Pijem puno vode, uzmem led, voće i laganu hranu. Ništa mi ne nedostaje. Ovdje je lijepo, ima šume i hlada, malo se spustim u uvalu. Stijene, kupanje, tuš i to je to", kaže Branka Majdanac iz Rijeke.

No vrućine ne popuštaju, a njihov utjecaj sve se više osjeća i u zdravstvenom sustavu.

Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u posljednja je 24 sata zaprimio 261 poziv, obavio 108 intervencija te četiri puta angažirao helikopter. Značajan broj intervencija povezan je upravo s visokim temperaturama.

"Najčešće se radi o otežanom disanju i bolovima u prsima. Broj ljudi kojima je potrebna pomoć izrazito je velik pa bilježimo i povećan broj intervencija", rekla je Slađana Srdoč iz Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije.

Liječnici ponovno apeliraju na građane da, ako nije nužno, izbjegavaju boravak na otvorenom između 10 i 17 sati, piju dovoljno tekućine i štite se od izravnog sunca.

"Voda, voda, ponekad pivo, ali ipak voda. Borovi, more... gdje toga ima kao ovdje? Nema nigdje na svijetu", rekao je Fadil Miminović iz Rijeke.

Iako je preporučljivo najtopliji dio dana provesti u hladu, liječnici upozoravaju da ni kupanje u moru tijekom najvećih vrućina nije bez rizika.

"Hitnu pomoć svakako treba pozvati ako dođe do povraćanja, gubitka svijesti ili konvulzija. Također, kada primijetite da je osoba neuobičajeno pospana, da ne reagira ili se s njom ne može uspostaviti kontakt", upozorila je Srdoč.

Tropske noći na Kvarneru

Dodatni problem predstavljaju i tropske noći. Na Jadranu temperatura tijekom noći ovoga tjedna ne pada ispod 25 stupnjeva, zbog čega mnogi teško spavaju.

"Jesam, malo sam zaspao, baš ste me uhvatili. Noćas se od vrućine baš i nije moglo spavati", rekao je jedan Riječanin.

Temperatura mora na Kvarneru već je premašila 25 stupnjeva, no građanima ipak pruža prijeko potrebno osvježenje.

"Drugačije ne mogu izdržati na suncu. Jedino ako sam napola u moru, onda je podnošljivo. Vrućine su stvarno nepodnošljive. Namazala sam se zaštitnim faktorom pa vjerujem da sam se dobro zaštitila", rekla je Luna Antolić.

Prema prognozama meteorologa, ovo je tek početak novog toplinskog vala. Idućih dana temperature će biti još više.