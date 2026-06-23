Uhvatili smo bivšeg Vatrenog, poslao upozorenje vezano za Panamu: 'Izenandio sam se'

EUFORIJA RASTE, ALI... /

Utakmica počinje tek u jedan sat iza ponoći, ali navijačka groznica Hrvatsku trese od jutra. Navijači i ugostitelji spremni su za neprospavanu noć, a vjeruju li u pobjedu nakon poraza od Engleske i gdje se organizira javno kolektivno navijanje za reprezentaciju?

Navijači iz Hrvatske, ali i oni koji su stigli iz inozemstva, vjeruju u pobjedu Vatrenih, pa su tako Pero i Mila iz Australije poručili: "Srce Hrvatsko, samo pobjeda!"

Optimističan je i Nikola Jurčević, bivši hrvatski reprezentativac, koji očekuje da Hrvatska bude dominantna, ali upozorava da s Panamom treba biti oprezan jer ga je "vrlo ugodno iznenadila".

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