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UOČI UTAKMICE /

Sanja Doležal, Škoro i Kedžo poslali poruke Vatrenima: 'Vi ste naše srce i gurajte dokle možete'

Sanja Doležal, Škoro i Kedžo poslali poruke Vatrenima: 'Vi ste naše srce i gurajte dokle možete'
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Foto: Pixsell/Instagram/Croatia Records

Uoči novog nastupa Vatrenih, hrvatski glazbenici uputili su poruke podrške reprezentaciji

23.6.2026.
18:11
Hot.hr
Pixsell/Instagram/Croatia Records
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Večeras hrvatske navijače očekuje još jedna uzbudljiva noć jer hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja svoj nastup na Svjetskom prvenstvu utakmicom protiv Paname. Iako se susret, prema hrvatskom vremenu, igra oko jedan sat iza ponoći, mnogi navijači već planiraju ostati budni kako bi bodrili Vatrene.

Euforija se posljednjih dana osjeća diljem zemlje, a podrška hrvatskim reprezentativcima stiže sa svih strana. Društvene mreže preplavljene su porukama podrške, a brojni Hrvati pripremaju se za još jednu neprospavanu noć uz televizijske ekrane, ne želeći propustiti ni minutu utakmice.

 

"Vatreni, vi ste naše srce i gurajte dokle možete a možete daleko, daleko daleko", rekla je Sanja Doležal. Na pitanje uz koju pjesmu je najbolje navijati rekla je:

"Ili ja sam za ples ili Za dobra stara vremena. Pa ponovimo, ne srebro nego još malo gore!, kazala je Sanja.

A evo što je poručio Miroslav Škoro

"Draga naša nogometna reprezentacijo, želim nvam svako dobro na Svjetskom nogometnom prvenstvu, a naraočito da danas pobjedite. Ja sam siguran da ćete učiniti sve što možete da osvijetlate naš obraz. Sretno!", rekao je Škoro.

 

Kako bi dodatno podigli atmosferu uoči utakmice, Croatia Records pripremio je i posebnu playlistu najvećih domaćih navijačkih pjesama koje su obilježile neke od najvažnijih trenutaka hrvatskog sporta.

Na popisu se nalaze brojni hitovi, među kojima su Ako ne znaš šta je bilo, Zastava, Moja domovina, Poljubi zemlju, Tamo gdje sam rođen i Vatreni zmajevi.

Riječ je o pjesmama koje već godinama prate najveće uspjehe hrvatskog sporta i neizostavan su dio navijačke atmosfere tijekom velikih natjecanja.

VatreniSvjetsko Prvenstvo 2026.PodrškaPjevačiMiroslav Skoro
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