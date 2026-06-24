Jedni prizivaju finale, drugi ne vjeruju Vatrenima! Igor: 'Znam nogomet, nećemo proći'

LUDNICA U TORONTU /

Tisuće navijača na stadionu BMO Field u Torontu navijalo je za Vatrene, a onda se slavlje nakon pobjede nastavilo na ulicama. Važna tri boda su tu - iako većina navijača vjeruje da naš nastup na ovom Svjetskom prvenstvu može i treba biti bolji.

Miro, navijač iz Hrvatske kazao je: "Sad je vrijeme da krenemo, nemamo više šta razmišljati, dečki pun gas - svaka vam čast." Slično misli i Borna. "Mislim da smo to odradili junački. Sad nas čeka utakmica svih utakmica. Sve ili ništa."

"Sljedeće je Gana, treba se okrenuti prema Gani. Ja sam zadovoljan, to je to, idemo do finala", optimističan je Filip.

Dok jedni prizivaju finale - drugi baš i nisu toliko optimistični. Igor iz Toronta nema lijepe riječi za Vatrene. "Nećemo proći." Na pitanje zašto Igor odgovara: "Jer ja znam nogomet. Nećemo proći, ne igra se nogomet kako se triba igrat nogomet." Više doznajte u prilogu