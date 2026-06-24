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TIJESNA POBJEDA /

Hrvati poslali poruke Daliću i Vatrenima: Stigla lavina reakcija nakon utakmice

U našoj stalnoj rubrici 'Pitamo vas' i vas smo pitali kako ocjenjujete igru Vatrenih na utakmici s Panamom, a sada donosimo neke od odgovora naših čitatelja

24.6.2026.
16:49
RTL Danas
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Ante Budimir zabio je jedini pogodak na utakmici s Panamom, a Vatreni su nakon dva kola treći u skupini s tri boda. Pobjeda je tu, ali da ima prostora za napredak jasno je i izborniku Zlatku Daliću.

"Igrali smo dosta pod pritiskom i nismo bili opušteni i to je bila moja reakcija na pauzi, da malo trgnem igrače jer bili su zaista previše, rekao bih, pritisak, impresionirani, stajali smo daleko od igrača i svaka druga lopta bila je od protivnika, pogotovo duge lopte koje su nas uništavale. Nismo uspjeli to iskorigirati, nismo uspjeli to stići", ocijenio je Dalić nakon utakmice.

U našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas" i vas smo pitali kako ocjenjujete igru Vatrenih na utakmici s Panamom, a sada donosimo neke od odgovora naših čitatelja. 

Evo što kažu naši čitatelji 

"Bitno je da sad imamo tri boda. Dečki, vjerujemo u vas. Hrabro dalje!", poručila je Božena, dok Ana kaže: "Moglo je i bolje, ali bitna su tri boda. Ostalo ćemo zaboraviti i čekati Ganu i pobjedu."

"Očekivala više - dobila manje. Važno da smo pobijedili", navela je Mara. Frank pak ističe: "Bože, daj nam sreće, jer s ovakvom igrom teško ćemo do rezultata. Trenutačno nismo na razini koja se očekuje." 

"Bodove piši, igru briši... Idemo dalje", kaže Ksenija, dok Željko smatra kako "ova igra neće proći protiv Gane".

"Jako neizvjesna utakmica, ali 10 za našu ekipu na trudu i volji za pobjedom", poručuje Ivana

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