Nastavlja se saga oko izbora ustavnih sudaca, hoćemo li ih dobiti prije ljetne stanke?

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PONOVLJENI NATJEČAJ /

Politička saga oko izbora sudaca ustavnog suda se nastavila. U srijedu su završeni razgovori sa kandidatima, njih ukupno 15 koliko ih se javilo na ovaj javni poziv.

Pred kandidatima su bila brojna pitanja. Od onog može li predsjednik Republike sudjelovati u kampanji za parlamentarne izbore, dvostrukih konotacija, pozdrava 'Za dom spremni', pa do zabrane rada trgovima nedjeljom.

Među njih 15 našli su se: Neven Aljinović, Branko Genzić Horvat, Ana Horvat Vuković, Davorin Ivanjek, Jadranko Jug, Branka Rešetar, Goran Selanec, Ljiljana Stipišić, Mladen Sučević, Mario Vinković, Mirko Klarić, Željko Matijašec, Mila Mišetić Mikecin, Olivera Mittermayer i Željko Pajalić.

Ponovno su se kandidirala i trojica o kojima je Sabor već raspravljao - Željko Matijašec, Željko Pajalić i Goran Selanec.

SDP tvrdi ovog puta sa HDZ-om ne namjerava pregovarati već će nakon razgovora s kandidatima - predložiti one za one smatraju da su najbolji. Više doznajte u prilogu Dajane Šošić.