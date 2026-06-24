Dok su Vatreni igrali, prodali smo 5000 dronova u Kanadu! Ovi Hrvati ruše sve rekorde

PRIZNANJA ZA IZVOZNIKE /

Dok je hrvatska reprezentacija igrala utakmicu Svjetskog prvenstva u Torontu, osječka tvrtka Orqa sklopila je ugovor s kanadskom tvrtkom za proizvodnju dronova. Njih pet tisuća otići će i kanadskoj vojsci. I to je samo dio priče zašto su dobili nagradu Hrvatskih izvoznika za tehnološki proboj.

"Naš cilj je da u narednom vremenu, što s vlastitim kapacitetima, što s partnerskim kapacitetima, kroz jedan program gdje mi omogućujemo tehnologiju, a partneri na određenim tržištima proizvode naše dronove, dođemo do milijun dronova godišnje", kazao je operativni direktor Orqe Tomislav Krolo.

Među 20 nagrađenih Zlatnim ključem našli su se i Končar energetski transformatori, Podravka, Empwr, AD Plastik, dok je Ericsson Nikola Tesla proglašen najboljim velikim izvoznikom. Više doznajte u prilogu Katarine Brečić.