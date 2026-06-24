BiH slavila, ali prava drama tek slijedi: Evo na koga vjerojatno idu u nokaut fazi

Bosna i Hercegovina upisala je pobjedu protiv Katara u posljednjem susretu skupine B Svjetskog prvenstva i sada s nestrpljenjem čeka rasplet ostalih utakmica.

U Seattleu su Zmajevi odigrali vrlo dobar susret i slavili zahvaljujući pogocima Kerima Alajbegovića u 29. minuti i Edina Mahmića u 80., uz nesretni autogol Sultana Al Brakea u 34. minuti. Jedini pogodak za Katar postigao je Hasan Al Haydos u 42. minuti.

U drugoj utakmici te skupine Švicarska je osvojila prvo mjesto sa sedam bodova, Kanada je druga s četiri boda i boljom gol-razlikom 8:3, dok je Bosna i Hercegovina treća, također s četiri boda, ali gol-razlikom 5:6. Katar je završio kao posljednji s jednim bodom i ispao iz natjecanja.

Za navijače BiH sada slijedi čekanje raspleta i odgovora na ključno pitanje, protiv koga ide dalje. Kao trećeplasirana momčad skupine B, Bosna i Hercegovina može na dva moguća protivnika: pobjednika skupine D, gdje je već poznat kao pobjednik SAD, ili pobjednika skupine E, gdje je to Njemačka.

Ipak, prema trenutnom raspletu, najizgledniji protivnik je SAD, jedan od domaćina turnira. Naime, na Svjetskom prvenstvu sudjeluje 48 reprezentacija, a u nokaut fazu prolazi 32 ekipe, po dvije najbolje iz svake skupine te osam najboljih trećeplasiranih.

Zbog takvog formata trećeplasirane reprezentacije ne znaju unaprijed svog protivnika, nego se parovi određuju prema kombinacijama skupina iz kojih dolaze najbolje trećeplasirane ekipe. Postoji čak 330 mogućih kombinacija, a u njih 329 BiH ide na pobjednika skupine D, odnosno SAD.

U tom slučaju utakmica bi se igrala 1. srpnja u Santa Clari u Kaliforniji. Ako bi došlo do rjeđe kombinacije i susreta s Njemačkom, taj bi dvoboj bio na rasporedu 29. lipnja u Foxboroughu.