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OD 21 SAT /

Kreće odluka o putnicima u osminu finala! BiH igra svoju najveću utakmicu u povijesti

Kreće odluka o putnicima u osminu finala! BiH igra svoju najveću utakmicu u povijesti
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Foto: Tayfun Coskun/AFP/Profimedia

Tekstualni prijenos utakmica Bosna i Hercegovina - Katar te Kanada - Švicarska čitajte putem portala Net.hr

24.6.2026.
16:31
Tonko Medvedec
Tayfun Coskun/AFP/Profimedia
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Od 21 sat igraju se odlučujuće utakmice posljednjeg kola skupine B Svjetskog prvenstva 2026. domaćin Kanada protiv Švicarske lovi prvo mjesto, dok Bosna i Hercegovina protiv Katara traži pobjedu za ostanak u utrci za osminu finala.

Svjetsko prvenstvo grupa B
24.06.2026
21:00
0
Bosna i Hercegovina
 
:
0
Katar
 

Svjetsko prvenstvo 2026
24.06.2026
21:00
0
Kanada
 
:
0
Švicarska
 

Teksutalni prijenosi utakmica

- - - Uskoro opširnije - - -

NAJAVA

Svjetsko prvenstvo 2026. ulazi u svoju najuzbudljiviju fazu, a danas je na rasporedu posljednje, treće kolo u skupini B koje donosi konačnu odluku o putnicima u nokaut fazu. Nakon dva odigrana kola, situacija je krajnje napeta. Domaćin Kanada i iskusna Švicarska vode utrku s po četiri boda, dok Bosna i Hercegovina i Katar s jednim bodom traže posljednju priliku za nastavak natjecanja. Dvoboji Švicarska - Kanada u Vancouveru te Bosna i Hercegovina - Katar u Seattleu odlučit će o poretku koji donosi različite puteve u osmini finala, ali i o tome tko će se morati oprostiti od turnira.

Kanada i Švicarska u svoj međusobni ogled ulaze bodovno poravnate, no Kanađani imaju značajnu prednost u gol-razlici (+6) zahvaljujući povijesnoj pobjedi od 6:0 protiv Katara u drugom kolu. Ta ih pobjeda, prva u povijesti kanadskog nogometa na svjetskim prvenstvima, stavlja u komotnu poziciju jer im je i neriješen ishod dovoljan za osvajanje prvog mjesta u skupini. Švicarska je, s druge strane, pokazala snagu uvjerljivom 4:1 pobjedom protiv Bosne i Hercegovine i za vrh skupine trebat će joj isključivo pobjeda. Ulog je golem - pobjednik skupine ide na jednu od trećeplasiranih reprezentacija, dok će drugoplasirani snage odmjeriti s drugoplasiranim iz skupine A.

Kreće odluka o putnicima u osminu finala! BiH igra svoju najveću utakmicu u povijesti
Foto: Profimedia/ Profimedia

Za Bosnu i Hercegovinu i Katar, matematika je nešto složenija, ali ne i manje važna. Obje momčadi imaju po jedan bod i pobjeda im je imperativ. Poraženi iz ovog dvoboja sigurno ispada, a neriješen rezultat vjerojatno bi značio kraj za obje reprezentacije. Pobjednik, pak, osigurava treće mjesto i ulazi u krug osam najboljih trećeplasiranih momčadi koje će se plasirati u osminu finala. Zbog toga se od "Zmajeva" očekuje ofenzivna igra i pobjeda s što većom gol-razlikom kako bi popravili izglede u konačnom poretku trećih momčadi.

Utakmica u Vancouveru bit će sudar dvaju različitih nogometnih svjetova. Švicarska, pod vodstvom Murata Yakina, iskusna je i taktički disciplinirana momčad koja se oslanja na čvrstu obranu i provjerene snage poput Granita Xhake i Manuela Akanjija. Njihovo dvanaesto sudjelovanje na svjetskim prvenstvima daje im prednost u upravljanju utakmicama visokog pritiska. S druge strane, Kanada igra na krilima euforije domaćeg terena i napadačkog talenta. Izbornik Jesse Marsch ima na raspolaganju jednu od najuzbudljivijih generacija u povijesti, predvođenu zvijezdama poput Alphonsa Daviesa i Jonathana Davida, strijelca hat-tricka protiv Katara. Ključni taktički dvoboj vodit će se na boku, gdje će prodorni Davies testirati obrambenu čvrstoću švicarskog beka Silvana Widmera.

U Seattleu, Bosna i Hercegovina igra utakmicu istine. Nakon ohrabrujućeg remija s Kanadom na otvaranju (1:1), uslijedio je bolan poraz od Švicarske koji je momčad Sergeja Barbareza doveo u situaciju da ovisi o posljednjem kolu. Pobjeda protiv Katara jedina je opcija koja ih ostavlja u igri za prolazak u nokaut fazu. Katar, iako bez realnih šansi za prolaz, tražit će prvu povijesnu pobjedu na Mundijalu i zasigurno neće biti lak protivnik. Za "Zmajeve" će ključno biti zadržati mirnoću i iskoristiti prilike koje im se ukažu kako bi ostvarili pobjedu koja život znači i sačuvali san o drugom krugu natjecanja.

 

   

 

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Bosna I HercegovinaKatarGrupašvicarskaKanadaSp 2026.Svjetsko Prvenstvo
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