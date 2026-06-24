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Veliki problemi za Bosnu i Hercegovinu uoči povijesnog susreta! Barbarez ostao bez važnog aduta

Veliki problemi za Bosnu i Hercegovinu uoči povijesnog susreta! Barbarez ostao bez važnog aduta
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Foto: Ringo Chiu/Zuma Press/Profimedia

Iako selektor i medicinski tim još uvijek nisu službeno potvrdili konačan status Dedića, šanse da se nađe u sastavu su minimalne.

24.6.2026.
17:51
Sportski.net
Ringo Chiu/Zuma Press/Profimedia
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Veliki problemi potresli su Bosnu i Hercegovinu uoči najvažnijeg susreta u novijoj povijesti reprezentacije. Pobjedom protiv Katara momčad bi mogla doći do povijesnog uspjeha i po prvi put osigurati plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Iako Sergej Barbarez priprema momčad za ovu važnu utakmicu, čini se da u reprezentaciji BiH ne vlada idealna situacija. Kako prenosi SportSport, bosanskohercegovački reprezentativac Amar Dedić jučer nije trenirao s ostatkom ekipe te je, prema svemu sudeći, otpao za večerašnji dvoboj protiv Katara u sklopu trećeg kola Svjetskog prvenstva.

To je veliki udarac za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, kojoj je u ovom susretu pobjeda nužna kako bi izborila plasman u šesnaestinu finala. Iako selektor i medicinski tim još uvijek nisu službeno potvrdili konačan status Dedića, šanse da se nađe u sastavu su minimalne.

Ostaje vidjeti na koji će način Barbarez i njegov stručni stožer riješiti nastali problem te tko bi mogao uskočiti na njegovo mjesto. Situaciju dodatno otežava i činjenica da zbog suspenzije nema ni Tarika Muharemovića, pa su u posljednjoj liniji izostala dva iznimno važna igrača.

Bosna I HercegovinaSp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.
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