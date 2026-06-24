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NEVJEROJATNO /

Baturina protiv Paname odigrao nevjerojatnu utakmicu i svrstao se uz rang Maradone

Baturina protiv Paname odigrao nevjerojatnu utakmicu i svrstao se uz rang Maradone
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Foto: Mohammad Karamali/imago stock&people/Profimedia

Nitko mlađi od Baturine nije uspio ostvariti niti jednu od te dvije statističke kategorije, a naš je Martin to uspio u istoj utakmici

24.6.2026.
17:10
Sportski.net
Mohammad Karamali/imago stock&people/Profimedia
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Hrvatska je u srijedu rano ujutro u Torontu slavila protiv Paname i tako gotovo pa osigurala prolazak skupine.

Jedan od heroja tog susreta bio je Martin Baturina, koji je ponovno bio među najboljima na terenu. Koliko je veznjak Coma dobro odigrao tu utakmicu dovoljno govori i činjenica da je ostvario učinak koji je prije njega zabilježio samo Diego Armando Maradona.

Naime, Baturina je postao najmlađi igrač još od Maradone 1982. kojemu je pošlo za rukom, ili bolje rečeno nogom, imati šest uspješnih driblinga i sedam izborenih prekršaja.

Martin BaturinaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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