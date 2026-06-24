Baturina protiv Paname odigrao nevjerojatnu utakmicu i svrstao se uz rang Maradone

Hrvatska je u srijedu rano ujutro u Torontu slavila protiv Paname i tako gotovo pa osigurala prolazak skupine.

Jedan od heroja tog susreta bio je Martin Baturina, koji je ponovno bio među najboljima na terenu. Koliko je veznjak Coma dobro odigrao tu utakmicu dovoljno govori i činjenica da je ostvario učinak koji je prije njega zabilježio samo Diego Armando Maradona.

Naime, Baturina je postao najmlađi igrač još od Maradone 1982. kojemu je pošlo za rukom, ili bolje rečeno nogom, imati šest uspješnih driblinga i sedam izborenih prekršaja.

𝗠𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡 𝗕𝗔𝗧𝗨𝗥𝗜𝗡𝗔 (𝟮𝟯) completed 6 (SIX) DRIBBLES and won 7 (SEVEN) FOULS against Panama. 🇭🇷🤯



He's the youngest player to do both in a FIFA World Cup game since…



🇦🇷🪄 DIEGO ARMANDO MARADONA in 1982.



[OPTA] pic.twitter.com/Wab8U6JGX8 — Rising Stars XI (@RisingStarXI) June 24, 2026