Martin Baturina nastavlja skretati pozornost na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Nakon pogotka protiv Engleske (2:4), u minimalnoj pobjedi Hrvatske nad Panamom (1:0) ponovno je bio među najzapaženijima na terenu.

Posebno se istaknuo driblinzima, statistika kaže da je svih šest pokušaja prošao bez izgubljene lopte, što je pothvat koji se rijetko viđa na SP-u u posljednjih dvadesetak godina.

Usporede li se turniri od 2000. godine nadalje, samo su rijetki igrači na jednoj utakmici s barem pet pokušaja driblinga ostali stopostotni: Di María, Feghouli i Hazard, a sada im se pridružio i Baturina.

Njegove igre na velikoj sceni samo potvrđuju formu iz klupskog dresa Coma, gdje je prošle sezone bio jedan od ključnih igrača u uspješnoj kampanji i plasmanu u europska natjecanja.

Sve to dodatno je pojačalo interes velikih klubova. Spominju se engleski premierligaši, među njima i Manchester United, dok su interes navodno pokazivali i Arsenal, Inter i Bayern. Como je ranije odbio ponudu tešku oko 50 milijuna eura, iako klub koji ju je poslao nije službeno potvrđen.

Baturina je pod ugovorom do 2030. godine, a njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na oko 30 milijuna eura.