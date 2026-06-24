Tisućama kilometara daleko, ali dišu kao jedno: Ovo su prizori iz centra Sarajeva

Tisućama kilometara od Seattlea, gdje nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra odlučujuću utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Katara, Sarajevo diše kao jedno. Mundijalska groznica dosegnula je vrhunac, a ulice su preplavljene navijačima u plavo-žutim dresovima koji svjedoče nepokolebljivoj vjeri u Zmajeve. Iako optimizam odjekuje sa svakog trga i iz svakog kafića, nad navijačima se nadvila i tiha strepnja nakon vijesti koje su stigle preko Atlantika i koje bi mogle zakomplicirati put prema povijesnom uspjehu.

Iščekivanje početka susreta, zakazanog za 21 sat po našem vremenu, najbolje se osjeti na lokacijama koje su večeras pretvorene u navijačke tvrđave. Zvanične “I am from Bosnia” fan zone na Trgu Alije Izetbegovića i platou ispred Vijećnice u Sarajevu, kao i na Kamberovića polju u Zenici, već satima su ispunjene tisućama najvjernijih navijača. Uz zaglušujuću buku pjesama i vijorenje zastava, atmosfera podsjeća na stadion. Organizatori su osigurali veliki doživljaj postavljanjem LED ekrana, uz bogat zabavni program i ugostiteljsku ponudu, a ulaz na sve lokacije je besplatan, što je dodatno potaknulo masovno okupljanje. Ništa manje euforično nije ni u ugostiteljskim objektima širom grada, koji su danima unaprijed bili potpuno rezervirani, pa je svaki slobodan kutak postao mala tribina.

Jasno je da je ulog ogroman. Nakon remija s Kanadom (1:1) i poraza od Švicarske (4:1), Zmajevima je za prolazak u nokaut-fazu potrebno pobjeda protiv Katra. Kalkulacije su jasne – tri boda gotovo sigurno vode BiH u nokaut fazu među najboljih reprezentacija svijeta, što bi bio jedan od najvećih uspjeha u povijesti bh. nogometa. Upravo u trenutku kada se činilo da je selektor Sergej Barbarez posložio sve kockice, iz kampa reprezentacije u Sjedinjenim Američkim Državama stigla je zabrinjavajuća vijest – na posljednjem treningu nije bilo jednog od ključnih igrača, Amara Dedića.

Koliko je susret važan, pokazuje i podatak da će ga prenositi više od 800 televizijskih kanala diljem svijeta, što svjedoči o velikom interesu za nastup Zmajeva na najvećoj nogometnoj sceni. Ljubitelji nogometa u Bosni i Hercegovini utakmicu mogu pratiti u izravnom prijenosu na Federalnoj televiziji i Arena Sportu 1.

Dok se igrači pripremaju za izlazak na teren stadiona Lumen Field u Seattleu, jasno je da iza sebe imaju cijelu naciju. Večeras će srca navijača kucati kao jedno, s istom željom, da Zmajevi ostvare pobjedu i ispišu nove stranice povijesti. Sarajevo je spremno za slavlje, a nada da će se plavo-žuta boja na ulicama zadržati do kasno u noć jača je od svake brige.