Moćni divovi nježnog srca: Oni su smireni, privrženi i odani, a ovo su vaši mezimci

Tornjak, veličanstveni pastirski pas podrijetlom iz planinskih krajeva Bosne i Hercegovine i Hrvatske, posljednjih godina osvaja srca sve većeg broja ljudi te postaje ravnopravan i cijenjen član brojnih obitelji. Iza njegove snažne i impozantne pojave krije se smiren, privržen i iznimno odan karakter koji ga čini posebnim suputnikom.

Ova drevna pasmina, koja je nekoć bila na samom rubu nestanka, danas bilježi sve veću popularnost zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji hrabrosti, inteligencije i nježnosti prema ljudima.

Brojni čitatelji poslali su nam predivne fotografije svojih tornjaka. Zavirite u galeriju.