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LJUBIMAC TJEDNA /

Moćni divovi nježnog srca: Oni su smireni, privrženi i odani, a ovo su vaši mezimci

Moćni divovi nježnog srca: Oni su smireni, privrženi i odani, a ovo su vaši mezimci
Foto: Hrvoje Labura
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Tornjak, veličanstveni pastirski pas podrijetlom iz planinskih krajeva Bosne i Hercegovine i Hrvatske, posljednjih godina osvaja srca sve većeg broja ljudi te postaje ravnopravan i cijenjen član brojnih obitelji. Iza njegove snažne i impozantne pojave krije se smiren, privržen i iznimno odan karakter koji ga čini posebnim suputnikom.

Ova drevna pasmina, koja je nekoć bila na samom rubu nestanka, danas bilježi sve veću popularnost zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji hrabrosti, inteligencije i nježnosti prema ljudima.

Brojni čitatelji poslali su nam predivne fotografije svojih tornjaka. Zavirite u galeriju.

24.6.2026.
18:55
Antonela Ištvan
Hrvoje Labura
TornjakPasPasminaLjubimac Tjedna
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