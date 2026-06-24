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Srušen je Vjesnikov neboder: Pogledajte što je ostalo od nekadašnjeg simbola Zagreba

Srušen je Vjesnikov neboder: Pogledajte što je ostalo od nekadašnjeg simbola Zagreba
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Strojevi su u srijedu poslijepodne srušili posljednji kat Vjesnikovog nebodera, čime je kultna zgrada i nekadašnji simbol Zagreba zauvijek otišla u povijest. 

Sada slijedi završna faza radova na uklanjanju, koja bi, kao što je najavio ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, trebala trajati do polovice srpnja.

Tada se očekuje i normalizacija prometa na raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.

Potvrđena optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka 

Novinari su Bačića prije desetak dana pitali i o budućnosti lokacije na kojoj je bio Vjesnik, na što je on poručio da je država vlasnik 64 posto kompleksa te da je spremna otkupiti i preostale suvlasničke udjele nakon procjene vrijednosti nekretnine.

"Spremni smo u cijelosti otkupiti taj kompleks i na tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih institucija", kazao je Bačić. 

Podsjetimo, Vjesnik je izgorio u noći na 18. studenog prošle godine, a prošli tjedan Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv dvije 18-godišnjaka koji se terete za palež nebodera.

24.6.2026.
20:38
Erik Sečić
Josip Regovic/PIXSELL
VjesnikNeboderZagrebRušenje
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