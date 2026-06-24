Srušen je Vjesnikov neboder: Pogledajte što je ostalo od nekadašnjeg simbola Zagreba
Strojevi su u srijedu poslijepodne srušili posljednji kat Vjesnikovog nebodera, čime je kultna zgrada i nekadašnji simbol Zagreba zauvijek otišla u povijest.
Sada slijedi završna faza radova na uklanjanju, koja bi, kao što je najavio ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, trebala trajati do polovice srpnja.
Tada se očekuje i normalizacija prometa na raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
Potvrđena optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka
Novinari su Bačića prije desetak dana pitali i o budućnosti lokacije na kojoj je bio Vjesnik, na što je on poručio da je država vlasnik 64 posto kompleksa te da je spremna otkupiti i preostale suvlasničke udjele nakon procjene vrijednosti nekretnine.
"Spremni smo u cijelosti otkupiti taj kompleks i na tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih institucija", kazao je Bačić.
Podsjetimo, Vjesnik je izgorio u noći na 18. studenog prošle godine, a prošli tjedan Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv dvije 18-godišnjaka koji se terete za palež nebodera.