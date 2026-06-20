Zlosutna fotografija iz hodnika Vjesnika: 'Kada sam to vidio, razrogačio sam oči!'

Dok se intenzivno nastavlja rušenje zgrade bivšeg Vjesnika, optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika sredinom studenog prošle godine, potvrdio je odvjetnik Petar Barbir.

Optužnica protiv dvojice mladića podignuta je u veljači ove godine, a njome se terete za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Potvrđenom optužnicom optuženici se terete da su zgradu Vjesnika zapalili 17. studenog 2025., zajedno i po prethodnom dogovoru.

Prema optužnici, prvookrivljeni 18-godišnjak je zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugookrivljeni zapalio papir iz te kutije i potom zapaljeni papir vratio u kartonsku kutiju.

Zbog toga je došlo do ubrzanog širenja vatre te do požara više katova zgrade koja je u potpunosti uništena, čime su prouzročili materijalnu štetu velikih razmjera, navodi tužiteljstvo.

U optužnici državno odvjetništvo je sudu predložilo produljenje istražnog zatvora u domu protiv obojice okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Dvojica 18-godišnjaka puštena su krajem prosinca iz istražnog zatvora u kućni pritvor, uz obavezno nošenje elektronske nanogice.

Policija je nakon požara izvijestila da su mladići, 17. studenoga oko 21.50 sati, preskočili ogradu nebodera na Slavonskoj aveniji, ušli u zgradu te na 15. katu izazvali požar, a s njima je navodno bilo i troje maloljetnika.

Mediji su pisali da ostala četiri maloljetnika, koja su se nalazila u Vjesnikovoj zgradi netom prije i po izbijanja požara, imaju status svjedoka.

Nevjerojatna fotografija sata

Vanja Radovanović, predsjednik udruge Mapiranje kvarta, koja je nastala kao proširenje projekta Mapiranje Trešnjevke, otkrio je za Jutarnji list da je prije sedam godina vodio obilazak zgrade Vjesnika. Kaže da je po hodnicima vidio prašinu i nered, ali da ipak nije dobio dojam kao da se nalazi u zapuštenome mjestu.

"Vidjelo se tada da zgrada pati od nedostatka brige", rekao je Radovanović za Jutarnji te se prisjetio detalja koji mu je posebno ostao urezan u pamćenje. Naime, u pitanju je fotografija zidnog sata iz hodnika Vjesnika - kazaljke su pokazivale 11:05, točno vrijeme kada je 17. studenoga izbio požar u neboderu.

"Kada sam to vidio, zbilja sam razrogačio oči", tvrdi Radovanović za Jutarnji list.

Vjesnikov neboder smatra da je bio jedan od najfotogeničnijih i najzanimljivijih objekata u gradu. "Zagreb je rušenjem Vjesnika izgubio jedan od svojih simbola. Ta čuvena stakla i odrazi činili su ga prepoznatljivim iz gotovo svakog dijela Zagreba. Dovoljno je bilo pogledati prema njemu i odmah ste znali da je riječ o Vjesniku. Nije to bio neki bezlični neboder, nego veliko ogledalo grada", smatra Radovanović.