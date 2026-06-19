Kaos u Osijeku! Glavna borba večeri otkazana, a tenzije na pozornici dosegnule vrhunac

Sve je spremno za FNC 32 koji će se u subotu održati u osječkom Gradskom vrtu, a dan uoči priredbe održani su službeno vaganje, ceremonijalna sučeljavanja i podcast na kojima su borci posljednji put stali pred medije i navijače prije ulaska u kavez.

Iako je veći dio programa protekao u očekivanoj atmosferi i bez većih problema, završnicu "fight weeka" obilježio je ozbiljan incident zbog kojeg je otkazana glavna borba večeri između Filipa Pejića i Vladimira Šikića.

Prvi ozbiljan problem dogodio se na službenom vaganju kada Vladimir Šikić nije zadovoljio ugovorenu težinu. Filip Pejić svoj je dio posla odradio bez poteškoća i na vagu stao unutar propisanih granica, no njegov protivnik nije uspio ispuniti ugovorne obveze.

Na press konferenciji Pejić nije skrivao razočaranje.

"Velika mi je želja bila nastupiti u Slavoniji jer sam ovdje odrastao. Nažalost, neke stvari nisu dopustile da do borbe dođe. Šikić nije odradio posao kako je trebao i nije ni približno ispunio ono što je bilo dogovoreno", rekao je Pejić.

Objasnio je kako problem nije bio samo u nekoliko kilograma viška, već i u činjenici da je Šikić najavio kako će na dan borbe težiti između 86 i 87 kilograma.

"To je previše. U našoj kategoriji nekoliko kilograma igra ogromnu ulogu. A 86 ili 87 kilograma je ogromna razlika", poručio je.

Nakon što su se emocije smirile, Pejić je za naše kamere dodatno komentirao cijelu situaciju.

"To nikako nije profesionalno. Mi smo borci i moramo poštovati jedni druge, protivnika i organizaciju. Drago mi je da je odmah dobio otkaz. Nije riječ o kilogramu ili dva viška. Govorimo o tome da bi sutra došao deset kilograma teži od mene", rekao je.

Dodao je kako smatra da je FNC ovom odlukom pokazao koliko ozbiljno pristupa profesionalnim standardima.

FNC 32 održava se u subotu u osječkom Gradskom vrtu.

Nakon uvodnog dijela pred novinare su izašli Ahmed Villa, Borna Bilanđžić i Selver Mahmić.

Mahmić je pohvalio svog protivnika Aleksandra Mihajlovića, ali je istaknuo kako vjeruje u pripreme koje je odradio.

"Mihajlović je stvarno dobar protivnik, na papiru možda i iskusniji od mene, ali ja sam spreman na sve opcije. Kamp je prošao jako dobro i mislim da će i borba ići u dobrom smjeru", rekao je.

Borna Bilanđžić osvrnuo se na svoj meč protiv Emanuela Lupascua te naglasio da vjeruje kako će mu iskustvo iz više od stotinu borbi biti velika prednost.

"Imam preko 100 borbi i mislim da će to napraviti veliku razliku. Hrabar je borac i dolazi iz kvalitetnog tima, ali i mi imamo snažne borce u klubu", poručio je.

Ahmed Villa, kojeg očekuje dvoboj protiv Argentinca Alana Villalbe, pokazao je maksimalan respekt prema protivniku.

"Imam puno respekta za protivnika, stvarno je dobar i iskusan borac, ali ja sam došao pobijediti. To je jedini cilj", rekao je.

Žgela ponovno ukrao pozornost

Jedan od najzanimljivijih trenutaka press konferencije ponovno je priredio Mario Žgela, kojeg na FNC-u 32 očekuje okršaj protiv Denija Mirnića.

"Sigurno očekujem dobar meč i dobru tučnjavu. Nadam se nokautu i idem po nokaut, ali neću odmah srljati po njega", rekao je Žgela.

Priznao je kako nije detaljno proučavao protivnika.

"O njemu nisam puno ni gledao, kao ni o većini protivnika. Treniramo, spremamo se za borbu, a treneri slažu taktiku."

Na pitanje jesu li treneri barem detaljnije analizirali Mirnića, uslijedio je odgovor koji je nasmijao dvoranu.

"Nisu ni oni puno gledali", našalio se Žgela.

Brojna sučeljavanja podigla atmosferu

Nakon službenog vaganja održana su i ceremonijalna sučeljavanja, tijekom kojih su borci posljednji put stali licem u lice.

Pred publiku su izašli:

Andrej Kedveš i Vadim Lungu

Mario Žgela i Deni Mirnić

Ahmed Villa i Alan Villalba

Selver Mahmić i Aleksandar Mihajlović

Borna Bilanđžić i Emanuel Lupascu

Rico Neimarević i Luca Biuso

Akhmed Kagirov i Karol Arteaga

Abubakar Soltabiev i Simeon Karslidis

Agy Sardari i Karomatulo Sufiev

Laureano Staropoli i Jakub Bahnik

Tom Breese i Marcin Prachnio

Sučeljavanja su protekla bez incidenata, ali uz mnogo napetih pogleda, posljednjih poruka i psihološkog odmjeravanja snaga uoči ulaska u kavez.

Unatoč problemima oko glavne borbe večeri, atmosfera u Gradskom vrtu jasno pokazuje da publiku očekuje još jedna velika FNC priredba. Brojni domaći i strani borci poslali su posljednje poruke prije nastupa, a sada preostaje vidjeti tko će svoje najave potvrditi i u kavezu.