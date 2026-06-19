Pejić nakon kaosa na FNC-u: 'Takvog borca više nijedna organizacija ne bi trebala angažirati'

Nakon što su se slegnule emocije poslije ceremonijalnog vaganja i službene potvrde da od njegove borbe protiv Vladimira Šikića na FNC-u 32 neće biti ništa, Filip Pejić nije skrivao razočaranje.

"Osjećam se loše, naravno. Kao i svaki borac kojem se borba otkaže na dan eventa nakon dva mjeseca priprema. Nije mi dobro, ali što je tu je. Ne mogu promijeniti prošlost, možemo samo ići naprijed", rekao je Pejić za naše kamere.

Posebno ga je zasmetao način na koji se, prema njegovom mišljenju, Šikić ponio prema organizaciji i protivniku.

"To nikako nije profesionalno. Mi smo borci i moramo poštovati jedni druge. Moraš poštovati protivnika, organizaciju i cijeli proces. Ovo je neprofesionalno i drago mi je da je odmah dobio otkaz. Nije riječ o kilogramu ili dva viška. Govorimo o tome da bi sutra došao deset kilograma teži od mene. Sam je govorio da ne može biti ispod 87 kilograma. Takve stvari jednostavno nisu prihvatljive", poručio je.

FNC 32 gledajte u subotu 20. lipnja na Voyo

Pejić smatra da je FNC ovom odlukom pokazao koliko ozbiljno pristupa profesionalnim standardima.

"FNC je sada postavio ljestvicu jako visoko. Ovo je ozbiljna organizacija i drago mi je da su reagirali odmah. Nažalost, očito još uvijek postoje ljudi koji to ne shvaćaju dovoljno ozbiljno."

Na pitanje kakve bi sankcije trebale pratiti ovakve slučajeve, Pejić nije imao dilemu.

"Iskreno, smatram da ga nakon ovoga više nijedna organizacija ne bi trebala angažirati. Ovo vrijeđa protivnika, vrijeđa organizaciju i sve ljude koji su uključeni u event. Tko si ti da se tako ponašaš nakon svega što je uloženo u borbu?"

Za kraj je istaknuo kako ga razlika u fizičkoj građi protivnika nikada nije pretjerano zabrinjavala.

"Svi govore da je veći od mene, ali ja to ne gledam tako. Ja gledam čovjeka u oči. Ne zanima me njegova građa ni koliko je velik. Zanima me koliko sam ja spreman, koliko sam jak i što mogu napraviti. A nakon ovakvog kampa i s ovakvim mentalnim stanjem bio sam spreman na sve."