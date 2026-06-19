Pejić žestoko nakon kaosa na vaganju: 'Došao bi mi lik od 87 kila, to nije normalno'

Filip Pejić nije skrivao razočaranje nakon što je postalo jasno da se njegova borba protiv Vladimira Šikića neće održati.

"Prije svega, pozdrav svima i ispričavam se što se sutra neću boriti ovdje u Osijeku. Velika mi je želja bila nastupiti u Slavoniji jer sam ovdje odrastao. Nažalost, neke stvari nisu dopustile da do borbe dođe. Šikić nije odradio posao kako je trebao i nije ni približno ispunio ono što je bilo dogovoreno", rekao je Pejić.

Objasnio je kako problem nije bio samo u padu na vagi, već i u velikoj razlici u težini između dvojice boraca.

"Došao je sa šest kilograma viška. Pokušali smo pronaći rješenje i postaviti određene uvjete, odnosno granicu koju ne bi smio prijeći na dan borbe. Međutim, on je odmah rekao da će sutra imati između 86 i 87 kilograma. To je stvarno previše. Da sam teškaš, odmah bih pristao na borbu, ali u našoj kategoriji nekoliko kilograma igra ogromnu ulogu. A 86 ili 87 kilograma je ogromna razlika. To je kao da mi dođe neki teškaš poput Đanija Jokera. U kavezu je to velika prednost."

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Pejić je otkrio da je njegov tim bio spreman prihvatiti borbu unatoč promašenoj težini, ali pod određenim uvjetima.

"Moj trener Luka Jeličić odmah je rekao da ćemo se boriti i da to nije problem, ali da dogovorimo maksimalnu težinu koju ne smije prijeći na dan eventa. Htjeli smo da prije početka glavnog dijela priredbe ponovno stane na vagu kako bismo vidjeli koliko je težak. To su bili sasvim normalni uvjeti s naše strane."

Posebno ga je zasmetalo koliko je velika razlika mogla biti u samoj borbi.

"On je već na vaganju praktički bio kategoriju iznad mene, a sutradan bi vjerojatno bio dvije kategorije veći. Meni osobno nije problem boriti se ni tada, ali jednostavno ne možemo prihvatiti da se profesionalno borim protiv čovjeka od 87 kilograma. To je previše. Da je riječ samo o stand-up meču, možda bismo se i dogovorili, ali ovdje govorimo o MMA-u. Ako ti u drugoj rundi legne na prsa s tolikom razlikom u težini, to je ogroman problem."

Pejić je podsjetio i na činjenicu da je njihov međusobni meč već jednom propao prije nekoliko mjeseci u Münchenu, kada je Šikić otkazao nastup zbog bolesti.

"Borba mu nije ponuđena jučer. Znao je više od dva mjeseca da ćemo se boriti. Ja sam krenuo skidati kilograme sa 82 i spustio se na 77. Doslovno sam se ubio od skidanja težine. Samo od jučer do danas skinuo sam pet kilograma. Nije mi bilo dobro, ali znao sam da se borimo na dogovorenoj težini."

Na kraju je posebno naglasio koliko ga frustrira što je ostao bez nastupa nakon jednog od najboljih kampova u karijeri.

"Osjećao sam se odlično. Cijeli kamp odradio sam bez ozljeda, sve je bilo posloženo kako treba i psihički i fizički. Vratio sam se na stare postavke, odlučio sam da više neću respektirati protivnike kao prije i bio sam spreman pokazati to u kavezu. Sve je išlo savršeno, a onda dođe ovakva situacija i sve pokvari."