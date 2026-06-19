Dugokose djevojke u jarkim bojama krale poglede: Pogledajte kako se te večeri partijalo

U sklopu serijala „U rikverc petkom“ portala eMeđimurje vraćamo se u lipanj 2014. godine i večeri koje su obilježile noćni život Čakovca.

Ljetni mjeseci uvijek su značili više izlazaka, druženja i vikende ispunjene dobrom atmosferom, a Taboo je tih godina redovito bio jedno od najpopularnijih mjesta za noćni provod. Klub je vikendima bio prepun, plesni podij nikada nije mirovao, a uz hitove koji su se pjevali uglas stvarale su se uspomene koje mnogi i danas pamte. Za neke je Taboo bio nezaobilazno mjesto zbog glazbe, za druge zbog društva, novih poznanstava i izlazaka koji su trajali do ranih jutarnjih sati.

Pogledajte galeriju i nakratko se vratite u ljeto 2014. godine!