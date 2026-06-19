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PRAVA LJEPOTICA /

Princezu Tatianu od Grčke i Danske život nije mazio, a korijeni joj sežu iz susjedne zemlje

Princezu Tatianu od Grčke i Danske život nije mazio, a korijeni joj sežu iz susjedne zemlje
Foto: NIVIERE/VILLARD/MEIGNEUX/Sipa Press/Profimedia
Tatiana Blatnik često se sjeti predavanja iz sociologije na Sveučilištu Georgetown, gdje je diplomirala 2003. godine. Profesor je na ploči ispisao pitanje: "Tko ste vi? Što vas čini onim što jeste?", a zatim počeo dodavati pojmove: rasa, spol, vjera, jezik, nacionalnost. "Pomislila sam, vau! Rođena sam u Venezueli od majke Njemice koja je odrasla u Španjolskoj i oca Slovenca. Odrasla sam u Švicarskoj, školovala se u Sjedinjenim Državama, a Grčka me oblikovala, dočekala i dala mi korijene", ispričala je u velikom intervjuu za Vanity Fair.
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Nakon iznenadnog razvoda od grčkog princa Nikolaosa i njegove brze nove ženidbe, princeza Tatiana Blatnik (45) od Grčke i Danske prolazi kroz razdoblje duboke transformacije. U rijetko iskrenom istupu, otkrila je kako se nosi s "gubitkom identiteta" i zašto je, unatoč svemu, odlučila ostati u zemlji koja ju je prigrlila kao svoju. Njezina priča nije samo priča o kraju kraljevske bajke, već o snazi žene koja vlastitu bol pretvara u misiju pomaganja drugima, pronalazeći uporište ne u titulama, već u samoj sebi.

 

19.6.2026.
17:13
Matea Bahovec
NIVIERE/Sipa Press/Profimedia
PrincezaGrčkaDanskaRazvod
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