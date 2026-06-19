Princezu Tatianu od Grčke i Danske život nije mazio, a korijeni joj sežu iz susjedne zemlje

Nakon iznenadnog razvoda od grčkog princa Nikolaosa i njegove brze nove ženidbe, princeza Tatiana Blatnik (45) od Grčke i Danske prolazi kroz razdoblje duboke transformacije. U rijetko iskrenom istupu, otkrila je kako se nosi s "gubitkom identiteta" i zašto je, unatoč svemu, odlučila ostati u zemlji koja ju je prigrlila kao svoju. Njezina priča nije samo priča o kraju kraljevske bajke, već o snazi žene koja vlastitu bol pretvara u misiju pomaganja drugima, pronalazeći uporište ne u titulama, već u samoj sebi.