Stručni komentator uoči Gane otkriva: 'Ljepota me ne zanima, samo me bodovi vesele'

U studiju RTL-a u emisiji RTL Danas nastavljena je analiza nastupa hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, gdje su Boris Jovičić i stručni komentator Gordon Schildenfeld komentirali dosadašnji tijek turnira i ono što Vatrene čeka u odlučujućem susretu skupine.

Govorilo se o pobjedi protiv Paname, gdje je naglasak bio na rezultatu ispred igre, ali i na problemima koje Hrvatska vuče kroz natjecanje.

“Pa da. Izbornik nam je najavio tu jednu stvar da možda nogomet neće biti najljepši. Na kraju krajeva, gdje nas to ne zanima puno. Najbitniji su ti bodovi, ali naravno, kad gledamo utakmice, onako jedna za drugom uz nekakav dogovor, dobar nogomet možeš sanjati nekakve bodove s nekim lošim utakmicama, onako manje maloj manje, vjerojatno ćeš nekog pobijediti. Ono što je pozitivno u svemu tome ima dobrih stvari i igrači koji su ušli unutra, imali su odličnu reakciju. Dali smo ovoga lijep gol, ali bilo je toga premalo tih dobrih stvari. Ono što nam je na žalost, zapela za oko. To su naši problemi i prekidi. Ta kontra koja nam je Panama radila koju smo upozoravali i na kraju krajeva svih ovih dana i to se pokazalo istinitom i veliki problem za nas.”

Posebno je istaknut i učinak Ante Budimira koji je svojim ulaskom odlučio utakmicu.

“Pa onako tražili smo ga u prvih 11 od početka, čak i protiv Engleza. Mislim da je sada taj ulazak unutra. On je jedan od tih koji je ušao i koji je na kraju krajeva promijenio utakmicu. Svaka mu čast i na svemu vidim da je ponašanje isto kako čitamo jako pozitivno i profesionalno. Ono što je dao je točno ono što nam treba, a to je da uđe unutra da zabije taj pogodak i da nas digne, da ta nervoza malo i prođe i da će nam to onako malo možda skinuti taj nekakav teret za tu treću utakmicu koje će nam biti jako nezgodno. Čeka nas protivnik koji je u dvije faze nogometa bolji od Paname. U toj prvoj trećini je jako dobro se brani. U zadnjoj trećini je čak i puno konkretniji od Paname opasniji, a Pa na nam je radila dosta problema.”

Uoči završnog kola skupine naglašeno je kako Hrvatsku čeka zahtjevan dvoboj te da je Modrićev jubilej dodatno podignuo atmosferu, ali i pritisak rezultata.

“Pa da definitivno. To je sve jednostavno. Ne zanima nas dobra igra. Na kraju krajeva, sad je grupna faza i zanima nas samo prolazak. No, ovakav nogomet, odnosno taj turnirski tip se igra na bodove i samo te zanima prolazak. Ja bih volio da je ono jako puno utakmica. U karijeri sam pobijedio da smo igrali ružno i evo neka tako bude, ali taj prolaz nek ide dalje i da se taj Lukin jubilej, kao što smo čuli, vidjeli u grupi ljudi. Volio bih nek skine i Ronalda na kraju krajeva, jer Luka je igrač karakter kakav hrvatski nogomet možda nije vidio do sada.”

Sildenfeld je posebno upozorio i na problematične prekide i ubačaje koji se ponavljaju kroz turnir.

“Pa da ono čega smo se bojali, odnosno što nam se pokazalo negativno protiv Engleza, pokazalo se i sada protiv Paname. Ali mislim da bi nas to opet strašno mi je samo da nas to opet ne košta. Mislim, to su neke jeftine situacije gdje nažalost jako puno gubiš, a to su detalji koji se kroz trening mogu dobiti. I volio bih da se kroz to jednostavno se nervoza uvuče. Protivnik ima šansu ili dvije kao protiv Engleza u jednom korneru, budu tri šanse. Uvuče se nervoza, uvuče se taj osjećaj. Svima nama svaki korner nam je tu gol visio. To je nešto što ne želimo i treba to definitivno popraviti, pretvoriti u svoje oružje jer pet kornera koje imamo na utakmici da mi stvorimo takve dvije, tri šanse to jako puno znači na temelju psihe.”

Dotaknuta je i snaga Gane, koja uoči Hrvatske djeluje kao ozbiljan i neugodan protivnik.

“Panama nam se pokazala isto tako kao ovi ne favoriti. U našoj skupini su nam se pokazali kao nagaznih mina jer Panama i Gana igraju jako dobar nogomet, okomit nogomet. Gana protiv Engleza izgledala jako dobro. Po meni je zaslužila pobijediti. Imala je prema naprijed konkretnih situacija kroz tu njihovu kvalitetu i apsolutno moramo shvatiti to kao jedno upozorenje. Jer odigrali su protiv Engleza jednu fantastičnu utakmicu, čvrstu utakmicu, sveli Engleze na jako malo. I da bi mi takvoj Gani prijetili, mislim da moramo biti puno bolji i u fazi napada i u fazi obrane.”

Za kraj je poručeno kako u ovoj fazi turnira estetika pada u drugi plan, a rezultat postaje jedina valuta.

“Stvarno me onako kao nekog sportaša i sada u nekom trenu navijača ne zanima, jer zanima me samo prolazak. Kalkulacije bilo kakve idu u bezbroj nekih kalkulacija. Ono što je najbitnije su da gledamo sebe da probamo odigrati što bolje. Možemo u ovom trenu izvući nekakav maksimum, a to bi značilo ili bod ili pobjeda. Na kakav način stvarno me ne zanima. Nek bude jedan od kornera i na takav način da tu utakmicu riješimo. Jer kako turnir prolazi samopouzdanje se diže, taj teret silazi s leđa i mislim da je to vrlo jasno i u ovoj zadnjoj utakmici. Ljepota me ne zanima, bodovi me samo vesele.”