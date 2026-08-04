[KVIZ] Koliko stvarno znaš o sovama i njihovim nevjerojatnim sposobnostima?

Od sablasnih hukova u dubokoj šumi do nečujnog leta pod okriljem noći, priča o sovama priča je o savršenoj prilagodbi, evolucijskoj genijalnosti i misteriju prirode. U središtu te priče stoje ove fascinantne ptice grabljivice, čija su osjetila i anatomija izbrušeni do savršenstva, a čija prisutnost budi strahopoštovanje i znatiželju te ih čini neospornim vladaricama noćnog neba.

Gospodarice tišine: Anatomija savršenog lovca

Sove su rasprostranjene na gotovo svim kontinentima osim Antarktike, a njihov uspjeh leži u jedinstvenim fizičkim prilagodbama. Njihova opsesija lovom pod okriljem mraka dovela je do razvoja nevjerojatnih sposobnosti. Najpoznatija je sposobnost gotovo nečujnog leta. Posebno nazubljeni rubovi na prednjem dijelu letnih pera razbijaju zračne struje, dok baršunasta površina krila prigušuje svaki zvuk. To im omogućuje da se neopaženo prikradu plijenu.

Osim tihog leta, njihov sluh je izvanredan. Mnoge vrste, poput kukuvije, imaju plosnato lice u obliku srca koje djeluje kao "satelitski tanjur", usmjeravajući i najtiše zvukove prema asimetrično postavljenim ušima. To im omogućuje da precizno odrede lokaciju plijena čak i u potpunom mraku. Njihove velike, prodorne oči fiksirane su u očnim dupljama, zbog čega ne mogu pomicati očima. Kako bi to nadoknadile, sove mogu okrenuti glavu za nevjerojatnih 270 stupnjeva, što im daje iznimno široko vidno polje.

"Tko to huče?": Život i navike ovih divnih ptica

Iako ih najčešće povezujemo s karakterističnim hukom, zov sova uvelike se razlikuje od vrste do vrste. Kukuvija, primjerice, ispušta prodoran i pomalo sablastan vrisak, dok druge vrste imaju čitav repertoar različitih zvukova. Većina sova su noćne životinje, no neke su aktivne u sumrak i zoru (krepuskularne), dok je snježna sova, prilagođena arktičkom ljetu s 24-satnim danom, često aktivna i danju.

Sove su isključivo mesojedi, a njihov jelovnik je raznolik – od malih glodavaca poput miševa i voluharica, preko kukaca i ptica, pa sve do većeg plijena poput zečeva. Manji plijen često gutaju cijeli. Njihov probavni sustav zatim razgradi mekane dijelove, a nesvarive ostatke – kosti, krzno, perje i zube – povrate u obliku zbijene grudice poznate kao gvalica (pelet). Analizom gvalica znanstvenici mogu točno odrediti čime se sova hranila, što je ključno za proučavanje lokalnog ekosustava.

Znate li koja su njihova staništa?

Prilagodljivost sova omogućila im je da nasele najrazličitija staništa – od gustih šuma i močvara do otvorenih ravnica, pustinja i hladne arktičke tundre. Umjesto da grade vlastita gnijezda, većina sova koristi prirodne šupljine u drveću, napuštena gnijezda drugih ptica ili ljudske objekte.