Plavo-žute ljepotice u ekstazi: Od Zagreba preko Sarajeva do Amerike, ove navijačice prate Zmajeve

Uoči odlučujuće utakmice protiv Katara na Svjetskom prvenstvu, koja ispisuje nove stranice nogometne povijesti, Bosnu i Hercegovinu zahvatila je velika euforija. Od pacifičke obale Sjedinjenih Američkih Država pa sve do trgova u domovini i regiji, navijači su ujedinjeni u istoj želji – prolazak „Zmajeva“ u nokaut fazu.

Seattle, grad domaćin ključnog susreta, u potpunosti je u znaku bosanskohercegovačkih boja. Tisuće navijača iz cijelog svijeta ispunile su ulice i stvorile atmosferu koja se prelila i na stadion Lumen Field. Glavno okupljalište je Fisher Pavilion, gdje od ranog jutra odjekuju navijačke pjesme, među kojima i kultna „Ljiljane“ Halida Bešlića. Plavo-žute zastave i dresovi preplavili su grad, a tribine i ulice djeluju kao jedno veliko navijačko središte.

Ni u domovini ne nedostaje euforije. Sarajevo je u potpunosti u ritmu reprezentacije – grad je ispunjen navijačima, uz transparente, pjesmu i zajedničko praćenje utakmice. U Sarajevu ulice su ukrašene zastavama, a ugostiteljski objekti prepuni već satima prije početka susreta. Posebno se ističu službene fan zone „I am from Bosnia“, gdje se okupljaju tisuće navijača i zajedno prate svaki potez Zmajeva.

Snažna podrška stiže i iz regije. U Zagrebu se također okupljaju navijači na Trgu bana Jelačića, gdje ljudi porijeklom iz BiH, zajedno s domaćim ljubiteljima nogometa, stvaraju jedinstvenu atmosferu zajedništva i podrške reprezentaciji.