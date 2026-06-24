Slavlje o kojem će se još dugo pričati: Pogledajte kako je završio 18. INmusic festival

Treći i posljednji dan INmusic festivala na zagrebačkom Jarunu donio je vrhunac festivalske atmosfere i na najljepši mogući način zatvorio ovogodišnje jubilarno slavlje. Tisuće posjetitelja još su jednom preplavili festivalske otoke, uživajući u posljednjim satima vrhunskih koncerata, jedinstvenoj energiji i nezaboravnoj ljetnoj noći koja je označila kraj ove posebne glazbene priče.

Ovogodišnje izdanje, kojim je festival proslavio velikih 20 godina od svog prvog održavanja, opravdalo je titulu jednog od najvećih i najznačajnijih dosad. Kroz tri intenzivna dana, Jarun je ugostio neka od najvećih svjetskih glazbenih imena, pruživši publici iz cijelog svijeta raznovrstan program i uspomene za pamćenje.

Zatvaranjem trećeg dana, INmusic je još jednom potvrdio svoj status najvećeg hrvatskog open-air festivala i nezaobilazne točke na glazbenoj mapi Europe. Savršen spoj prirodnog okruženja, urbane vibre i sjajnog line-upa ponovno je dokazao zašto se domaći i strani posjetitelji iz godine u godinu vjerno vraćaju na jarunske otoke.