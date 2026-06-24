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Drama posljednjeg kola /

Brazil lovi prvo mjesto, Škotska na rubu čuda, Maroko pred potvrdom prolaska

Brazil lovi prvo mjesto, Škotska na rubu čuda, Maroko pred potvrdom prolaska
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Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP/Profimedia

Tekstualni prijenos utakmice Brazil - Škotska i Maroko - Haiti pratite uživo putem portala Net.hr

24.6.2026.
22:19
Sportski.net
ROBERTO SCHMIDT/AFP/Profimedia
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Tekstualni prijenos utakmica

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NAJAVA

Posljednje kolo Svjetskog prvenstva u skupini C donosi dramatičan rasplet. Svi pogledi uprti su u Miami, gdje će na Hard Rock stadionu snage odmjeriti peterostruki svjetski prvaci Brazilci i Škoti, dok će u Atlanti Maroko tražiti prolaz protiv već eliminiranog Haitija.

Nakon poraza od Maroka (0-1), Škotska se našla u teškoj poziciji. S tri boda, "Tartan Army" treba najmanje bod protiv Brazila kako bi zadržala nadu za prolazak, što bi bio njihov povijesni uspjeh na svjetskim prvenstvima. Zadatak je gotovo nemoguć. Brazil, predvođen iskusnim Carlom Ancelottijem, podigao je formu uvjerljivom pobjedom od 3-0 protiv Haitija, a dodatna snaga im je i povratak Neymara. Brazilci s četiri boda traže pobjedu kako bi osigurali prvo mjesto.

U drugoj utakmici na Mercedes-Benz stadionu, Maroko je apsolutni favorit. Nakon remija s Brazilom (1-1) i važne pobjede nad Škotskom, "Lavovi Atlasa" imaju četiri boda i sjajnu priliku da pobjedom protiv Haitija osiguraju plasman dalje. Haićani su već eliminirani nakon dva poraza i tražit će tek počasni oproštaj od natjecanja. Maroko, polufinalist iz Katara 2022., oslanja se na zvijezde poput Brahima Diaza i želi ponovno biti jedno od najugodnijih iznenađenja turnira. Svaki ishod osim pobjede Marokanaca bio bi senzacija.

Obje utakmice počinju večeras u ponoć po srednjoeuropskom vremenu. Brazil i Maroko drže sudbinu u svojim rukama, dok se Škotska nada čudu koje bi je po prvi put u povijesti odvelo u nokaut fazu.

BrazilHaitiMarokoškotskaUživoSp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.
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