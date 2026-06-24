INmusic je bio magija! Mojmira: 'To što je izveo, jedna je od najboljih stvari u ovih 18 godina'

EKSPLOZIJA ZVUKA /

Oasis ili Blur? Možda se sjećate tog vječnog pitanja, vječnog kao i ono Beatles ili Stones. Ni Oasis ni Blur nikada nisu nastupili u Hrvatskoj, ali zato sinoć jesu Gorillaz Damona Albarna, frontmana Blura. I to na ogromno zadovoljstvo desetaka tisuća ljudi, jer na zagrebačkom INmusicu za vrijeme koncerta Gorillaza, bila je najveća gužva.

"Ja nisam Aleksandar Dragaš, ali ipak mi dozvolite... Ona eksplozija zvuka, onih prljavih, a savršenih 80 minuta, onaj rock 'n' roll u svom najboljem obliku, ona nezaboravna predstava i glazbeno predavanje koju je u Zagrebu u ponedjeljak izveo Jack White, to je za mene, bila jedna od najboljih stvari koja se dogodila na In Musicu zadnjih 18 godina", kazala je Mojmira Pastorčić.

O ostalim zanimljivostima festivala, doznajte od Mije Kapov.