Marko Vargek najavio utakmicu s Ganom: 'Taj igrač po meni mora igrati u prvom sastavu'

Jedva. Mučili smo se s Panamom, kao da je Španjolska. Ante Budimir je ušao s klupe i zabio za 1:0, ali igrom Hrvatske rijetko je tko impresioniran. Utakmicu je za RTL Direkt analizirao reporter Marko Vargek, koji je s reprezentacijom iz Toronta doputovao nazad u Alexandriju.

"Vratili smo se u mirnu Alexandriju iz gradske vreve Toronta, na carini kada smo ulazili u SAD i prijavili tri boda. Bilo je jako teško za gledati s tribina, mogu reći da je razina stresa i oduševljenosti bila otprilike ista kada je sudac odsvirao kraj. To dovoljno govori o kakvoj se utakmici radilo. Međutim, velika smo reprezentacija, velika reprezentacije to tako rade. Ako ovo znači da će se sada skinuti teret s leđa i da idemo još jače, još bolje, onda super", govori Vargek.

Što mijenjati?

"Pozitivne stvari - Hrvatska je osvojila tri boda, odlučuje samo o svojoj sudbini, Dalić je pogodio s izmjenama, Hrvatska ima najboljeg vratara SP-a Dominika Livakovića, Marco Pašalić može otvoriti šampanjac što se njegov promašaj nije naplatio. Negativne stvar i- izgledamo tromo, nemoderno, sporo. Nismo okomiti. Panama je imala 20 dodira u kaznenom prostoru Hrvatske, Hrvatska samo 12. Panama je imala sedam kornera, Hrvatska samo dva. To sve govori da nije onako kako navijači očekuju i nisu zadovoljni. Međutim, tri boda su u džepu. Ovo je Svjetsko prvenstvo, ovo je pakao od skupine", nastavlja reporter Marko Vargek.

Na pitanje što treba mijenjati, Vargek govori: "Budimir će, rekao bih gotovo sasvim sigurno, krenuti od početka od Gane. Modrić svakako treba počinjati utakmicu, jer kad protivnik vidi na početku tko je s druge strane, a to je Modrić, onda to definitivno ima težinu. Što ćemo s Joškom Gvardiolom, koji je došao nakon teške ozljede? Došao je nakon oporavka loma noge. Koga na tu lijevu poziciju? Može li Perišić to odigrati, hoće li to Stanišić odigrati, što je često znao igrati u Bayernu? Vraća li se Luka Vušković u sastav? Petar Sučić po meni treba igrati u prvom sastavu jer je svježiji. Dobro je što se, kada ne ide Modriću i Kovačiću, možemo osloniti na mlade - Marca Pašalića, Martina Baturinu. To je dobra stvar."

'Atmosfera je dobra'

Opisao je i kakva je atmosfera unutar tima. "Atmosfera je dobra, rekao bih to narodski da bi oni htjeli, ali u nekim segmentima jednostavno ne mogu, jer nisu fizički u formi. Modrić je rekao da igra u grču, Gvardiol je rekao da je dobro da ga je Dalić zamijenio. Mislim da je stvar fizike, tjelesne spreme. Ne u smislu da nismo došli spremni na SP, nego je previše igrača koji se vraćaju iz ozljeda. Dalić ima na raspolaganju dovoljno novih igrača da složi dobru, potentnu momčad", govori Vargek.

"Čeka nas Gana, fizički možda najzahtjevnija utakmica. Portugalski trener Carlos Queiroz je njihov trener, čovjek je učio kod Alexa Fergusona i Josea Mourinha. Ne znam što nam sprema, ali definitivno neće biti lagana utakmica. Sve se može dogoditi. S pobjedom možemo biti prvi ako Engleska ne pobijedi Panamu, no ne treba računati to, vjerujem da ćemo biti drugi pa onda idemo na drugog iz skupine K. Ne znamo u ovom trenutku je li to Portugal ili Kolumbija. Isto tako, ako smo trećeplasirani, ne znamo idemo li na Portugal ili Kolumbiju. Definitivno, razina igre mora se jako, jako puno popraviti ako mislimo nešto napraviti na ovom SP-u", zaključuje reporter.