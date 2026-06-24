Marko Vargek javio se iz Aleksandrije i upozorio na slabosti: 'Sigurno će biti promjena'

RTL-ov reporter Marko Vargek javio se iz Aleksandrije dan nakon pobjede Hrvatske nad Panamom te analizirao utakmicu i najavio moguće promjene uoči susreta s Ganom.

Govoreći o dojmu nakon dvoboja, Vargek je istaknuo kako se u hrvatskoj javnosti pobjeda doživljava s dozom nezadovoljstva, iako je riječ o važna tri boda.

„Evo nas u miru Aleksandrije, nakon gradske vreve Toronta i povratka iz Kanade u SAD, upisali smo tri boda. Vidim kako se u hrvatskoj javnosti ta tri boda nekako doživljavaju kao remi, da ne kažem poraz. Međutim, dobro staro nogometno pravilo kaže da se pobjedi ne gleda u zube, pogotovo na Svjetskom prvenstvu i pogotovo kada je riječ o prvoj pobjedi. Nakon četiri godine i Katara napravljen je korak prema prolasku skupine“, rekao je Vargek.

Osvrnuo se i na samu igru Hrvatske, istaknuvši i pozitivne i negativne strane.

„Pozitivne stvari su da je izbornik pogodio s izmjenama, Hrvatska nije primila pogodak i stvorila je tri velike prilike, što pokazuje da je ipak kreirala dovoljno za pobjedu. S druge strane, negativno je bilo prvo poluvrijeme, presporo, bez okomitosti, i to zabrinjava. Panama je često izlazila iz prvog pritiska, pronalazila rješenja i brzo dolazila do hrvatskog gola. Hrvatska je imala 58 posto posjeda lopte, ali to dugo nije uspjela pretvoriti u konkretne prilike, i na tome će izbornik Zlatko Dalić sigurno raditi u danima koji slijede.“

Na pitanje o mogućim promjenama za utakmicu protiv Gane, Vargek je najavio nekoliko otvorenih opcija u kadru.

„Sigurno će biti promjena. Joško Gvardiol dolazi nakon loma noge i definitivno je izvan ritma. Pitanje je hoće li na lijevoj strani igrati Ivan Perišić ili možda Josip Stanišić, koji je to znao igrati u Bayernu, ili će se Gvardiol vratiti na svoju prirodnu stopersku poziciju. To ćemo vidjeti nakon današnje konferencije za medije izbornika Dalića“, rekao je.

Dodao je kako je pozitivno što momčad ima širinu kad se pojedinim ključnim igračima ne otvori utakmica.

„Dobro je znati da, kada primjerice Luka Modrić i Mateo Kovačić ne odigraju na najvišoj razini, postoje igrači poput Marko Pašalić koji je jučer bio jedan od najboljih na terenu, te Martin Baturina i Ante Budimir, koji je zabio i koji bi vrlo vjerojatno mogao biti starter protiv Gane.“

Vargek je upozorio i na težinu sljedećeg protivnika, istaknuvši da Hrvatsku očekuje fizički zahtjevniji susret nego protiv Paname.

„Čeka nas fizički još zahtjevnija utakmica nego protiv Paname, što dovoljno govori kakav je ovo pakao od skupine. Gana je izrazito fizički moćna i snažna momčad. Vodi ih Carlos Queiroz, koji je učio od Fergusona i Mourinha i stvorio dobru kemiju u reprezentaciji. Sve je otvoreno, Hrvatska može biti prva u skupini, druga, treća, pa čak i ispasti, ali smo ipak puno bliže prolasku dalje“, zaključio je Vargek.