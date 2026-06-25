Svjetsko prvenstvo pršti od luksuza, ali neki su se odlučili za drugačiju varijantu

Leo Messi proslavio je 39. rođendan, Neymar je upisao prve minute na prvenstvu, a Južna Koreja neugodno je iznenađena porazom od Južne Afrike. A navijači su tijekom prvenstva otkrili kako mogu jeftinije proći. Iz skupih hotela mnogi su se prebacili u kampere.

Nakon što je u ponedjeljak postao najbolji strijelac u povijesti Svjetskog prvenstva, Lionel Messi je jučer proslavio svoj 39. rođendan, a slavili su ga i navijači...

Da, on je i dalje najbolji igrač na svijetu, čak i s 39 godina. Aktualni svjetski prvaci prije posljednje utakmice u skupini- protiv Jordana već su se plasirali u nokaut-fazu kao i Meksiko koji je završio grupnu fazu bez primljenog pogotka.

Slave i Brazilci! Uz pobjedu 3:0 nad Škotskom i prolazak skupine, dodatno veselje nakon 981 dan pauze donio je Neymarov ulazak u igru.

"Dobio je priliku igrati jer ju je zaslužio. Naporno je radio i dobro trenirao kako bi se oporavio, i to s puno ozbiljnosti i profesionalizma", rekao je izbornik Carlo Ancelotti.

16-inu finala osigurao je i Maroko dok je Južna koreja iznenađujuće izgubila od Južne Afrike.

"Naravno da smo se pripremali za ovu utakmicu. Međutim, u usporedbi s dosadašnjim utakmicama, danas je bilo dosta pogrešaka u sredini terena. Zbog toga su igrači u nekim trenucima izgubili samopouzdanje.", riječi su izbornika Honga Myung-Boa

A na drugom kraju svijeta, u Dubaiju jedan je zlatar predstavio dijamantnu repliku trofeja Svjetskog prvenstva vrijednu 81.000 dolara.

"Sve je počelo u dječjoj igraonici mog sina. Jednog dana je napravio ovaj trofej i trebalo mu je oko tri dana. Kad sam vidio da to nastaje i da izgleda sve ozbiljnije, htio sam ga motivirati pa sam rekao: U redu, dodat ću svoj poseban dodir, svoj sjaj", rekao je zlatar.

Sve pršti od luksuza na ovom Mundijalu, ali neki su bolju i jeftiniju zabavu našli u kampovima. Navijači iz svih krajeva svijeta masovno unajmljuju kampere i prikolice.

"Zbog toga što su cijene tijekom ovog Svjetskog prvenstva izuzetno visoke i za ulaznice i za smještaj, odlučili smo se za drugačiji pristup", rekao je Santiago iz Argentine.

Najam kuće na kotačima u Americi je oduvijek dobra ideja,a mnogi su već otkazali skupe hotele i prebacili se na kampere.