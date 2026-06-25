Tri naroda, tisuće priča i samo jedan osjećaj! BiH slavi: 'Upi*ao sam se od dragosti!'

POVIJESNI USPJEH 'ZMAJEVA' /

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine postigla je povijesni uspjeh. Zmajevi su sinoć pobijedili Katar i osigurali mjesto u nokaut fazi Mundijala! Slavili su to navijači diljem BiH i svijeta, pa i u Hrvatskoj do dugo u noć, a euforija još traje.

Od Stoca, preko Bihaća, Goražda, Zenice, Tuzle do Livna gdje je posebno lijepo bilo vidjeti kako se slavi uz hrvatske i bosanskohercegovačke zastave.

Ovo je tek drugo svjetsko prvenstvo na koje se BiH uspjela plasirati.

"Mi smo došli kao čisti autsajderi da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo", kazao je izbornik reprezentacije BiH, Sergej Barbarez.

Ali priča o Bosni i Hercegovini na ovom prvenstvu puno je više od sporta. Ova pobjeda ima težinu koju statistika ne može objasniti. Tri naroda, tisuće priča, a konačno samo jedan osjećaj.