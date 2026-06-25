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IZ SAD-A /

Marko nam je otkrio što pobjeda BiH znači za Hrvatsku i zašto je izbornik Dalić zabrinut

Jučer je bio regeneracijski trening, danas prvi pravi, a onda već sutra trening u Philadelphiji

25.6.2026.
19:45
RTL Danas
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Za samo dva dana hrvatsku reprezentaciju čeka utakmica odluke! Ono što Vatreni priželjkuju, a to je prolazak skupine, sinoć je već ostvarila Bosna i Hercegovina. U Alexandriji u SAD-u se nalazi naš Marko Vargek

Pobjeda BiH utječe i na Hrvatsku, o čemu se radi?

"Kalkulacije, kalkulacije, omiljena zanimacija Hrvata. Osam trećeplasiranih prolazi dalje. Sve utakmice su važne i lista se pomiče kao da se upisujete na fakultet. Hrvatska je trenutačno unutra, to izgleda dobro, ali mi znamo da smo s jednim bodom sigurno unutra, ali hajdemo mi pobijediti Ganu i biti sigurni sa šest bodova".

Hrvatsku sada čeka posljednja utakmica u skupini protiv Gane, Marko, kako se tebi čini reprezentacija nakon teške pobjede protiv Paname?

"Problem je što ima malo vremena. Jučer je bio regeneracijski trening, danas prvi pravi, a onda već sutra trening u Philadelphiji. Dalić izgleda zabrinuto i govori da to nije to. 'Nije bitno tko počinje utakmicu, nego tko završava. Mi smo s njima na svakom treningu', kao da je poručio četiri milijuna izbornika da mu se ne miješaju u posao, sasvim legitimno", javio se Marko Vargek za RTL Danas.

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