Sandro Perković o Dalićevoj odluci koja je sve iznenadila, Gvardiolu i negativnoj atmosferi

Nakon pobjede Hrvatske nad Panamom i osvajanja prva tri boda na Svjetskom prvenstvu, nogometni trener Sandro Perković, stručni komentator portala Net.hr za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi, gostovao je u podcastu "Maksanov korner" gdje je detaljno analizirao igru Vatrenih. Iako je pobjeda osigurala mirniji nastavak natjecanja i gurnula Vatrene na rubu prolaska u nokaut fazu turnira, trener armenskog prvoligaša FC Noah osvrnuo se na neke ključne odluke izbornika Dalića, izdanje pojedinih igrača te pritisak koji se stvorio oko reprezentacije.

Izostavljanje Sučića iz prve postave

Jedna od tema razgovora bila je odluka Zlatka Dalića da utakmicu započne bez Petra Sučića, igrača koji je oduševio u prvom susretu protiv Engleske.

Je li te iznenadila odluka Zlatka Dalića da Petar Sučić uđe s klupe, ako se uzme u obzir da može igrati nekoliko pozicija i da je protiv Engleske bio ponajbolji?

"Reći ću ti iskreno. Mene je ta odluka iznenadila. Pero Sučić je stvarno protiv Engleske odigrao odličnu utakmicu i on ima cijelu sezonu u Interu iznimno kvalitetnu, bez obzira što je u jednom dijelu imao i problema s ozljedom ruke. Ja sam ga pratio i odigrao je na iznimno visokoj razini. On je igrač tempa, igrač ritma, uvijek ima svojih 13 kilometara i uvijek je tu za ekipu, a uz takav motor ima i izuzetno lucidna rješenja prema naprijed, tako da moram reći da me iznenadilo. Međutim, nije me iznenadilo u dijelu da se izbornik odlučio imati dva klasična krila na bočnim pozicijama. To mi je bilo sasvim jasno. Netko je morao od svih silnih kvalitetnih veznih igrača koje imamo na klupi. Ovaj put je izbor pao na Peru. Međutim, ja vjerujem, znam njega, on je pravi profesionalac i vjerujem da ga to neće poremetiti."

Gvardiolova slabija večer i pritisak javnosti

Poseban osvrt bio je na igri Joška Gvardiola, koji nije bio na svojoj uobičajenoj razini, što je otvorilo prostor Panami za nekoliko opasnih situacija.

Davao je sve od sebe, trudio se, ali dosta je curilo po toj njegovoj strani. Navikli smo da je Gvardiol uvijek vrhunski, besprijekoran, pa kad se dogodi tako jedna slabija noć u uredu, odmah je ono: 'Pa kako?'. To je nogomet, to je sport, naravno, i bio je dugo ozlijeđen.

"Ma jasno, mi prvo moramo biti super sretni što on uopće je na Svjetskom prvenstvu s obzirom na ozljedu kakvu je imao. Oporavio se iznimno brzo i to da može participirati u utakmicama već je za nas izuzetno bitno. Nije bila njegova najbolja utakmica. Međutim, nije samo on radio neke greške koje nismo navikli od naših igrača. Imali smo dosta tehničkih grešaka, posebno u prvom poluvremenu, onako teniskim rječnikom, neforsiranih grešaka koje nisu karakteristika naše reprezentacije. Mislim da to samo govori o pritisku i o toj nekakvoj, rekao bih, negativnoj atmosferi koja se po meni bespotrebno stvorila nakon prvog kola i utakmice s Engleskom."

Što očekivati od Gane?

Slijedi utakmica protiv Gane koja može Hrvatskoj potvrditi prolazak u nokaut fazu natjecanja. Jesi li gledao utakmicu Engleske i Gane?

"Nisam, nažalost, nisam gledao. Taman smo putovali natrag s autobusom. Pogledao sam statistiku i sažetak, a vidio sam i njihovu prvu utakmicu protiv Paname. To je vrlo organizirana reprezentacija, imaju par igrača koji imaju odlična brzinska svojstva. Začas mogu napraviti problem u tranziciji. Mislim da će biti slična priprema kao što je bila za Panamu i da nas očekuje slična utakmica. Stoji podatak da je i njima i nama dovoljan bod da bismo bili matematički sigurni, ali ja ipak očekujem da će naša reprezentacija biti ta koja će dominirati, vući konce i na kraju pobijediti."

Na kraju, Perković je izrazio uvjerenje kako će Hrvatska rasti kako turnir bude odmicao te da će najbolju igru pokazati kada to bude najpotrebnije, u eliminacijskom dijelu natjecanja.