Perišić poslao moćnu poruku na Dan pobjede: Zbog ovakvog stava je jedan od najvećih

Hrvatska obilježava 31. obljetnicu oslobodilačke akcije Oluja, a Dan pobjede obilježio je i Ivan Perišić koji mu je na svom Instagramu posvetio Story.

"Prema tome, domovina si ti. I kao što braniš sebe od svih neprijatelja, tako je nužno da znaš štititi, braniti i voljeti tijelo koje se zove domovina", napisao je Perišić citat prof. dr. sc. Tomislava Ivančića. Perišićev story možete pogledati OVDJE.

Kontekst ove poruke temelji se na antropološkom i duhovnom učenju prof. Tomislava Ivančića o tri čovjekova 'tijela', koje je razradio kroz hagioterapiju te često iznosio u svojim javnim nagovorima i intervjuima.

Ivančić tumači da čovjek, kako bi bio psihofizički i duhovno cjelovito biće, ne može živjeti sam za sebe već kroz tri razine pripadnosti:

- Fizičko tijelo: Naš organizam o kojem se biološki brinemo.

- Obiteljsko tijelo: Naša obitelj kroz koju primamo prvu ljubav i socijalizaciju.

- Domovinsko tijelo: Država, nacija i prostor u kojem smo rođeni. Prema njegovim riječima, tek nam domovina daje dom, kuću, kulturu, povijest i zrak koji dišemo. Iz tog razloga, domovina nije samo komad zemlje, već produžetak našeg vlastitog identiteta i tijela.