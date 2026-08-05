Čestitali rođendan preminulom igraču: 'Neka novi ciklus tvog života bude ispunjen zdravljem'

U vremenu društvenih mreža pogreške su sve češće, a rade ih svi, od pojedinaca do nogometnih klubova. Upravo je jednu veliku pogrešku napravio brazilski Goiás, klub koji se natječe u tamošnjoj Serie B.

Naime, oni su čestitali rođendan legendi kluba Aryju Paghettiju napisavši:

"Neka ovaj novi ciklus tvog života bude ispunjen zdravljem, srećom i mnogim postignućima."

Ovakva čestitka ne bi bila čudna niti problematična da Paghetti nije preminuo početkom ove godine.

Nakon što su ih navijači zasuli komentarima, Goiás je ispravio objavu, a naknadno su se pokušali opravdati u izjavi za brazilski Globo Esporte kako imaju običaj odati počast preminulim legendama i na njihov rođendan. Ipak, iz kluba su priznali da je tekst trebao biti prilagođen, a posebice dio s "novim ciklusom", koji je naknadno uklonjen, pa tako u korigiranoj verziji stoji:

"Na ovaj poseban dan odajemo počast i sa zahvalnošću se sjećamo nasljeđa koje je Paghetti ostavio Goiásu. Njegova priča ostaje živa u sjećanju zajednice kluba i veličini Goiása."

Paghetti je igrao za Goiás između 1973. i 1976., a tijekom tog razdoblja osvojio je jedno prvenstvo savezne države, kao i tri Kupa Leonina Caiada.