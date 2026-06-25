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BORBA ZA NOKAUT FAZU /

Evo na kojem je mjestu trenutno Hrvatska među trećeplasiranim reprezentacijama

Evo na kojem je mjestu trenutno Hrvatska među trećeplasiranim reprezentacijama
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Foto: Leonardo Ramirez/Zuma Press/Profimedia

Hrvatska lovi nokaut fazu SP-a

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
25.6.2026.
7:18
Leonardo Ramirez/Zuma Press/Profimedia
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Hrvatska reprezentacija trenutno je na trećem mjestu u poretku trećeplasiranih reprezentacija na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi i da se u ovom trenutku prekine prva faza natjecanja, Vatreni bi bili u nokaut fazi. Znamo da na ovom proširenom Mundijalu, najvećem u povijesti sa 48 reprezentacija, najboljih osam trećeplasiranih nacionalnih nogometnih selekcija ide u šesnaestinu finala turnira...

Evo na kojem je mjestu trenutno Hrvatska među trećeplasiranim reprezentacijama
Foto: SofaScore - screenshot

Na prvom mjestu je Bosna i Hercegovina, koja je odigrala sve tri utakmice u prvoj fazi. Zmajevi su sinoć pobijedili katar 3-1 i sa četiri boda i gol razlikom 5-6 predvode karavanu trećeplasiranih reprezentacija.

Brazil je pobjedom nad Škotskom noćas po našem vremenu "gurnuo" BiH u drugi krug. Bosna i Hercegovina će u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva najvjerojatnije igrati protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država.  

Na drugom je mjestu Švedska sa tri boda nakon dva odigrana sraza i gol razlikom 6-6. Hrvatska je, kao što smo rekli, treća sa tri osvojena boda i gol razlikom 3-4.

Slijede Južna Koreja sa tri boda nakon tri odigrane utakmice i gol razlikom 2-3, Alžir na petom mjestu sa isto tri boda, samo sa slabijom gol razlikom 2-4, a slijede Paragvaj i Škotska s istim brojem bodova (Paragvaj ima 2-4 gol razliku, Škotska 1-4)) nakon tri susreta u grupi.

Zelenoortska Republika je na osmom mjestu sa dva osvojena boda nakon dvije odigrane utakmice, te Belgija s istim brojem bodova kao i Zelenoortski Otoci, samo lošijom gol razlikom (1-1). DR Kongo je na desetom mjestu s jednim bodom nakon dva susreta. Ekvador je na 11. mjestu isto s jednim bodom, a na začelju je Senegal sa nula bodova nakon dvije utakmice. 

Treću utakmicu u skupini L Svjetskog nogometnog prvenstva Vatreni igraju u subotu u Philadelphiji od 23:00 po našem vremenu protiv Gane. 

Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna ReprezentacijaBosna I Hercegovina
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