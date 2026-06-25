Dupin Oliver otvorio sezonu kupanja kod Obrovca: 'Svi su snimali, trajalo je pola sata'

Dobri dupin Oliver ponovno je stigao među kupače i otvorio ljetnu sezonu druženja u Ribnici pokraj Obrovca. Poznati stanovnik Novigradskog mora plivao je među ljudima i zaigrao se baš kao i prijašnjih godina, na oduševljenje brojnih mještana i turista.

Njegov dolazak privukao je veliku pozornost gostiju koji su se zatekli na obali.

"Terasa je bila puna, bilo je dosta stranaca i njima je to bila posebna atrakcija. Svi su snimali, svi su zaboravili na večeru. To je trajalo sigurno pola sata, ali mi smo se već pomalo navikli jer dolazi gotovo svaku drugu večer. Bude ovdje ili na plaži, zapravo se kupa i druži sa svima u mjestu", ispričala je vlasnica restorana iz Ribnice Iva Rajšić.

Oliver se ovih dana ponovno javio i svom starom znancu, ribaru Petru Bašiću iz Meke Drage. Upravo je on prije nekoliko godina pratio dupina i pokušavao mu pomoći kada mu se konop zapetljao oko repa, što je prijetilo ozbiljnom infekcijom.

"Jedno vrijeme bio je odsutan, čak i duže razdoblje, ali prije nekoliko dana ponovno sam ga susreo. Prišao je od drugih čamaca ravno prema meni. Ponaša se nevjerojatno zadovoljno, veselo, igra se i bezbroj puta dolazi pod čamac", rekao je Bašić.

Njegovi unuci također se raduju svakom izlasku na more jer se nadaju susretu s poznatim dupinom.

"Nekoliko puta sam ga vidio kad sam bio s didom. Bio je zaigran, okretao se i izlazio iz mora. Malo ljudi ima priliku vidjeti dupina uživo. Dida nešto popravlja na brodu, a on mu dođe sasvim blizu i igra se s njim", rekao je Jakov Martinović iz Meke Drage.

Lokalna atrakcija već godinama

Za stanovnike ovog kraja Oliver je odavno postao više od običnog morskog posjetitelja.

"Otkad znam za sebe, znam i za ovog dupina. Ljudi često dolaze u naš kafić i čekaju hoće li ga vidjeti. Znaju provesti cijelo jutro čekajući, a on često stvarno dođe", rekla je Paula Bašić.

Ribari procjenjuju da je Oliver rođen prije gotovo deset godina upravo na području Novigradskog i Karinskog mora te da mu je taj akvatorij od tada dom.

Pretpostavljaju i zašto se ondje zadržava. U Novigradskom moru nalazi se više uzgajališta školjaka pa ribari smatraju da dupin dolazi zbog ribe koja se okuplja oko njih, uglavnom orada. Dobrom dupinu dnevno je potrebno i do 40 kilograma ribe.

Iako dobri dupini nisu opasni za ljude, ribari upozoravaju da je važno poštovati njihov prostor i izbjegavati fizički kontakt.

"Skeptičan sam kada vidim da ga ljudi pokušavaju dirati jer to nije dobro. Mogu plivati u njegovoj blizini i uživati u njegovoj prisutnosti, ali neka ipak izbjegavaju kontakt. Naši organizmi su različiti i moguće je da on nije otporan na nešto na što mi jesmo", upozorio je Petar Bašić.

Dobri dupini mogu živjeti i do 50 godina, a Oliver je u međuvremenu postao prava maskota Novigradskog mora i jedan od njegovih najprepoznatljivijih stanovnika.