Hrvati imaju velika očekivanja od 'Barbarezovih zmajeva': 'Borbeni su, mladi, ne daju se!'

Bosna i Hercegovina prvi je put u svojoj povijesti izborila plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva. Zmajevi su sinoć slavili protiv Katra rezultatom 3:1. Strijelci su bili Alajbegović i Mahmić, dok je pogodak nakon udarca Edina Džeke upisan kao autogol.

Izabranici Sergeja Barbareza tako će se naći među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija koje su izborile plasman u šesnaestinu finala, gdje ih čeka domaćin, Sjedinjene Američke Države.

"Uvijek govorim da je ovo Svjetsko prvenstvo i da s druge strane stoji protivnik koji ima kvalitetu, koji se nada i koji vas želi pobijediti. Ne znam u kojem smo filmu mogli očekivati da ćemo dominirati protiv bilo kojeg suparnika. Mi smo ovdje došli kao potpuni autsajderi, s ciljem da pokušamo napraviti nešto veliko. I to nam je sada uspjelo.

Naravno, uvijek postoje stvari o kojima treba razgovarati. Uvijek ima detalja koji nisu bili onakvi kakve smo očekivali. Da je sve bilo savršeno, odigrali bismo perfektu utakmicu i pobijedili 4:0 ili 5:0. Ovako je ispalo drugačije, ali je i ovako zaista fantastično", rekao je Barbarez.

Koliko daleko BiH može dogurati na Svjetskom?

U našoj redovnoj rubrici 'Pitamo vas': "Koliko daleko Bosna i Hercegovina može dogurati na Svjetskom prvenstvu?"

Evo nekih vaših odgovora:

"BiH može do četvrtfinala", komentirao je Andrija Kristek.

"Pa iskreno, daleko! Borbeni su, mladi, ne daju se! Kao sportaš to moraš imati! Inat ih može daleko odvesti! Sretno im bilo!", napisala je Venka Majdandžić.

"Mogu biti čudo kao što smo i mi bili", smatra Dragana Mladenović.

"Dokle god da dođu, nije važno. Oni su svoj uspjeh već postigli, opravdali očekivanja i cijelom svijetu pokazali kako se voli reprezentacija", poručio je Darko Križanović.

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