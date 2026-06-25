Barbarez na sedmom nebu: 'Došli smo kao totalni autsajderi, želimo napraviti nešto veliko'

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u susretu je 3. kola skupine B na Svjetskom prvenstvu u Seattleu svladala Katar sa 3-1 (2-1) i tako osvojla treće mjesto s četiri osvojena boda što će joj gotovo sigurno biti dovoljno za plasman u 16-inu finala.

Bosna i Hercegovina je povela 2-0 golom Kerima Alajbegovića (29) i autogolom koji je pripisan vrataru Mahmoudu Abunadi (34-ag), na 2-1 smanjio je Hassan Alhaydos (42) da bi pobjedu BiH osigurao Ermin Mahmić (80).

Bosanskohercegovački izbornik Sergej Barbarez nije skrivao zadovoljstvo nakon ove velike pobjede.

"Došli smo ovdje kao totalni autsajderi i želimo napraviti nešto veliko. Ovo je bila naša savršena utakmica. Imamo velik broj mladih igrača i iskreno vjerujem kako je ovo tek početak ove reprezentacije i da će sljedeće Svjetsko prvenstvo biti ono pravo za nas", poručio je.